Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?

SHOW TV ekranlarının yeni yapımı 'Daha 17', sürükleyici hikayesiyle kısa sürede televizyon dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi.

Dizide 5 yaşında ailesini kaybeden ve kız kardeşini bulmak için Bodrum'a gelerek köklü Akkaya ailesiyle amansız bir mücadeleye girişen Aras karakteri, izleyicinin kalbine dokunmayı başardı.

Karaktere hayat veren genç yetenek Çağan Efe Ak ise sergilediği performansla hem sosyal medyanın hem de dizi tutkunlarının radarına girdi. Peki, Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte genç oyuncunun kariyeri, biyografisi ve rol aldığı projeler hakkında merak edilen tüm detaylar...

Çağan Efe Ak Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İkizler burcu olan genç oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

Küçük yaşlardan itibaren kameralar karşısına geçen Çağan Efe Ak, ilk olarak reklam filmleriyle ajansların ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. İlkokul ve lise eğitimiyle eş zamanlı olarak oyunculuk kariyerini de profesyonel bir şekilde sürdüren Ak, çocuk yaşta adım attığı televizyon dünyasında yeteneğiyle kısa sürede basamakları tırmandı. Doğal oyunculuğu, dramatik sahnelerdeki başarısı ve güçlü ekran enerjisiyle kendi jenerasyonunun en parlak jön adayları arasında gösterilmektedir.

Çağan Efe Ak'ın Kariyer Yolculuğu

Çağan Efe Ak'ın geniş kitleler tarafından tanınması ve popülaritesini artırması, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve dönemine damga vuran gençlik ve fantastik ögeler barındıran "Tozkoparan İskender" dizisiyle oldu. Dizide canlandırdığı başrol karakteriyle çocukların ve gençlerin sevgilisi haline gelen Ak, bu projenin ardından oyunculuk olgunluğunu artırarak daha büyük bütçeli ve dram ağırlıklı yetişkin dizilerinde de kendine yer buldu.

Son olarak 'Daha 17' dizisinde canlandırdığı Aras karakteri, onun kariyerindeki en olgun ve zorlu rollerden biri olarak öne çıkıyor. Kardeşini arayan, acılı ama bir o kadar da dikbaşlı ve savaşçı bir genci canlandıran oyuncu, performansıyla otoritelerden tam not alıyor.

Çağan Efe Ak'ın Yer Aldığı Diziler ve Filmler

Genç yaşına rağmen oldukça zengin bir filmografiye sahip olan Çağan Efe Ak, bugüne kadar Türkiye'nin en köklü yapımlarında ve usta oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti. İşte Çağan Efe Ak'ın rol aldığı projelerin kronolojik listesi:

Rol Aldığı Televizyon Dizileri

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016): Şehzade Murad'ın çocukluğunu canlandırarak televizyon dünyasına görkemli bir giriş yaptı.

İçerde (2016 - 2017): Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Sarp karakterinin çocukluğuna hayat vererek dram sahnelerindeki başarısını kanıtladı.

Tozkoparan İskender (2021 - 2022): Dizide başrol olan İskender karakterini canlandırdı ve bu rolüyle küresel bir popülarite yakaladı.

Taçsız Prenses (2023): Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam etti.

Daha 17 (2026): Şimdilerde SHOW TV'de yayınlanan dizide ana karakter Aras’a hayat veriyor.

Rol Aldığı Sinema ve Dijital Filmler:

Deliler Fatih'in Fermanı (2018): Dönem filminde çocuk oyuncu olarak yer aldı.

Ailecek Şaşkınız (2018): Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde olduğu komedi filminde rol aldı.

Tozkoparan İskender: Gölge (2021): Dijital platform projesinde başrolünü sinemaya taşıdı.