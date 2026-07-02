Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk 'diziden ayrılıyor' iddialarına açıklık getirdi

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Daha 17, hikâyesiyle dikkat çekerken, diğer bir yandan da oyuncularıyla gündeme geliyor.

Dizide Serhat karakterinin hikayesinde sona gelindiği iddiası sosyal medya da konuşulmaya başlandı.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK DİZİYE DEVAM EDECEK

Çağdaş Onur Öztürk, diziden ayrılacağı yönünde dolaşan iddialara cevap verdi. Öztürk, kendi sosyal medyasından sessizliğini bozdu. Daha 17 dizisinin hayranlarını sevindiren haberle gündeme gelen Çağdaş Onur Öztürk, diziye devam edecek.