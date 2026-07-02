Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk 'diziden ayrılıyor' iddialarına açıklık getirdi

Kanal D’nin pazar akşamlarına damga vuran gençlik dizisi Daha 17'de Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk , ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk 'diziden ayrılıyor' iddialarına açıklık getirdi
Elele Online

Elele Online

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Daha 17, hikâyesiyle dikkat çekerken, diğer bir yandan da oyuncularıyla gündeme geliyor.

Dizide Serhat karakterinin hikayesinde sona gelindiği iddiası sosyal medya da konuşulmaya başlandı. Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk 'diziden ayrılıyor' iddialarına açıklık getirdi - Resim : 1

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK DİZİYE DEVAM EDECEK

Çağdaş Onur Öztürk, diziden ayrılacağı yönünde dolaşan iddialara cevap verdi. Öztürk, kendi sosyal medyasından sessizliğini bozdu. Daha 17 dizisinin hayranlarını sevindiren haberle gündeme gelen Çağdaş Onur Öztürk, diziye devam edecek.Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk 'diziden ayrılıyor' iddialarına açıklık getirdi - Resim : 2

 