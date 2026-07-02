Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk 'diziden ayrılıyor' iddialarına açıklık getirdi
Kanal D’nin pazar akşamlarına damga vuran gençlik dizisi Daha 17'de Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk , ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Elele Online
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Daha 17, hikâyesiyle dikkat çekerken, diğer bir yandan da oyuncularıyla gündeme geliyor.
Dizide Serhat karakterinin hikayesinde sona gelindiği iddiası sosyal medya da konuşulmaya başlandı.
ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK DİZİYE DEVAM EDECEK
Çağdaş Onur Öztürk, diziden ayrılacağı yönünde dolaşan iddialara cevap verdi. Öztürk, kendi sosyal medyasından sessizliğini bozdu. Daha 17 dizisinin hayranlarını sevindiren haberle gündeme gelen Çağdaş Onur Öztürk, diziye devam edecek.