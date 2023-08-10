Daha pozitif olmak ister misiniz? İşte iyimser insanların farklı yaptığı 7 şey

Farklı bir spor türü denemekten başka bir dil öğrenmeye kadar, yeni bir şeye başlamak, becerilerimizi geliştirmeye yardımcı olur. Ancak, zihniyetimizi geliştirmek ve pozitif olmak gibi daha soyut ve zihinsel konularda, daha başlamadan şevkimiz kırılabilir.

Ancak, klinik danışman David A. Yadush'a göre, her şey gibi iyimserlik de günlük rutinimizde sağlıklı alışkanlıklar geliştirerek güçlendirilebilecek bir özelliktir.

Hayata daha mutlu ve pozitif bir pencereden bakmamıza yardımcı olması için, iyimser insanların özellikle zor zamanlarda düşünme, yaşama ve karar verme biçimlerinden ilham alabiliriz. Yadush, iyimser bakış açısına sahip insanların, iyi şeylerin olacağına inandıklarını ve nihayetinde, iyimser tutumlar, gelişmiş başa çıkma becerileri, fiziksel sağlık, azalan stres seviyeleri ve hedeflere ulaşırken daha yüksek sebat gibi faydalar edindiğini söylüyor.

İşte ruh sağlığı uzmanlarına göre, iyimser insanların daha pozitif olmak için farklı olarak yaptığı 7 şey...

Pozitif İnsanların Sağlıklı Alışkanlıkları

1- Kendilerine her şeyi hissetme izni verirler.

Genellikle bardağın yarısını dolu gören bir insan olmakla güneş ışığından, gökkuşağından ve kelebeklerden aşırı doz almak arasında ince bir çizgi var. Toksik pozitiflik tehlikeli bir alışkanlıktır, çünkü hem iyi hem de kötü tüm duyguları kabul etmenize ve deneyimlemenize izin vermez. İyimser olmak her zaman olumlu olmak veya her şeyin iyi tarafını görmek anlamına gelmez. Bu, iyimserlikle ilgili bir yanılgıdır.

İyimser olmak, kendinize tüm duyguları hissetmek için izin vermek; her zaman güven ve gelecek için umut beslemek anlamına gelir.

Zorluklarla karşılaştığınızda, durarak ve hangi desteğe ihtiyacınız olduğu konusunda dürüst olarak olumlu bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. İyimserlik gelecek hakkında umut verdiği için, iyimser insanlar hayatlarını anlarını ve deneyimlerini; karanlık günlerde bile yolun sonunu görerek yaşarlar.

2- Yaşanan anın içinde kalırlar.

Anksiyeteden muzdaripseniz, birçok endişenin kaynağının, sevdiğiniz birinin hastalanması, işinizi kaybetmek veya bir araba kazası gibi gelecekte olabilecek (veya olmayabilecek) şeyler hakkında kaygılanmak olduğunu bilirsiniz. Pozitif olmanın bir parçası, şimdiki zamanda yaşamak için elinizden gelenin en iyisini yapmaktan geçer.

İyimserlik, kontrol edebileceğiniz tek anın şu an içinde bulunduğunuz an olduğunu bilmekle ilgilidir. İyimserlik, önünüzdeki anla ilgilenmekten ve sorunları çözebilmek için neye ihtiyacınız olduğunu öğrenmekten gelir.

Bir dahaki sefere, kendinizi gergin hissettiğinizde görebildiğiniz, dokunabildiğiniz, duyabildiğiniz ve koklayabildiğiniz şeylerin bir değerlendirmesini yapın. Duyularınızı harekete geçirmek, şimdiki zamana odaklanmanıza ve olumsuzluk modundan çıkmanıza yardımcı olacaktır.

3- Başarısızlığa değil yeteneklerine ve değerlerine odaklanırlar.

Şu iki gerçek aynı anda olabilir. Etkileyici becerileriniz var ve yine de bazen başarısız olacaksınız. İyimser insanların kötümser insanlardan ayrımı ise odaklandıkları şeyden geçer: güçlü veya zayıf yönleri.

İyimser kişi, başarısızlığı kayıp olarak değil, ders olarak görecektir. Bir sunumda bocalarsanız veya bir aktivitede yetersiz kalırsanız, mükemmel olmadığınız için kendinizi cezalandırmayın. Daha olumlu olmak istiyorsanız, kazanımlarınızı not edin ve eksikliklerinizi daha iyi anlamaya çalışın, böylece onları aşabilirsiniz.

4- Olumlu yeniden çerçeveleme tekniklerini kullanırlar.

En son ne zaman sinirlerinizi hoplatan bir konuşma yaptığınızı veya eşinizle önemli bir karar için uzlaşamadığınızı düşünün. Bu stresli zamanlarda, çıkar bir yol görememek veya at gözlüğü ile görmek olasıdır, ancak araştırmalar, olumlu yeniden çerçeveleme tekniklerini kullanarak düşünme pratiği yapmanın yardımcı olabileceğini söylüyor.

Peki, yaşadığınız sıkıntı hakkında daha az olumsuz bir şey bulmak için onu nasıl yeniden çerçevelendirebilirsiniz? Düşünün ki durum sandığınız kadar kötü değil ve size yeni içgörüler, anlayışlar ve deneyimler kazandırıyor olabilir.

5- Nasıl ve ne zaman "hayır" diyeceklerini bilirler.

Çelişkili görünse de, daha olumlu olmanın bir yolu daha fazla şeye "hayır" demek olabilir. Bir şey size neşe getirmiyorsa veya sizi sağlıksız şekillerde tüketiyorsa enerji harcamanıza değmez. Ve elbette, bazı sorumluluklar zor şeyler yapmanızı gerektirse de, mutluluğunuza öncelik vererek onun peşinden gitmekten korkmayın.

Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önüne koyduğunuzda, başkalarına 'evet' ve kendinize 'hayır' diyorsunuz; bu size pozitiflik sağlayacak bir şey olmayabilir, 'hayır' demek size açıklık, huzur ve mutlu bir yaşam için bir yol getirebilir.

6- Minnettarlık sahibidirler.

Müteşekkir olmak, iyimser insanlar için bir yaşam biçimi ve daha olumlu olmaya yönelik temel bir adımdır. Eksik olduklarından çok sahip oldukları şeylere odaklanarak genellikle minnettarlık pratiği yaparlar. Hayatlarındaki güzel şeyler için minnettarlar ve deneyimlerinin olumlu yönlerini takdir ederler.

Etrafınızdaki küçük, çoğu zaman unutulan iyilik kırıntılarını fark etmeniz işe yarayabilir.

Bu iyilik kırıntıları gerçekten küçüktür: Bir gülümseme, başka biri için yaptığınız veya sizin için yaptıkları küçük bir iyilik veya baharın geldiğini fark etmek gibi. Bu pozitif duygular, düşüncelerimizi ve algılarımızı ince ama güçlü bir şekilde olumlu etkiler."

7- Etraflarını destekleyici insanlarla çevreler.

Olumsuz birinin yanındayken, aynı düşünce sistemine girmek kolaydır. Ancak pozitif, çözüm odaklı ve umutlu birinin yanındayken, hayatın zorluklarının ve deneyimlerinin daha olumlu tarafına yönelme eğiliminde olursunuz.

Daha olumlu olmaya ve hayata bakışınızı pozitif yönde değiştirmeye kararlıysanız, etrafınıza bakın: Arkadaşlarınızdan ve ailenizden komşulara kadar olumlu tarafı görmek isteyen diğer kişilerle arkadaşlık edin.