Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımı ile sosyal medyada büyük yankı uyandıran FOX Tv'nin yeni dizisi Darmaduman'ın afişi yayınlandı. Ay Yapım imzalı, “Darmaduman”, 27 Ekim Perşembe akşamı FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Darmaduman dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Darmaduman dizisi uyarlama mı? Yakından bakalım...

Darmaduman dizisi künyesi

Kanal: FOX

Yayın günü: 27 Ekim Perşembe, 20:00

Senaryo: Damla Serim

Yönetmen: Deniz Yorulmazer

Başroller: Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili ve Nur Fettahoğlu

Dizinin özeti: Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayeleri anlatılıyor.

Darmaduman dizisi konusu ne?

FOX'da yer alan bilgilere göre; Ailevi sebeplerle Eskişehir’den İstanbul’a taşınan Servet Ailesi bambaşka bir çevreye girerler. Başladıkları özel üniversitedeki ortama uyum sağlamaya çalışan ikizler Kerem ve Ece burada kendilerine hiç benzemeyen insanlarla tanışacak, bir yandan büyüme sancıları içinde yetişkinliğe doğru adım adım yol alırken bir yandan da kendilerini keşfedecekleri arayışlar, hatalar ve ilk aşkın heyecanlarıyla savrulacakları, adına gençlik denen uzun bir yolculuğa çıkacaklardır.

İkizler büyüme sancılarıyla sınanırken babaları Harun 25 yıldır ayak basmadığı baba evine geri dönmek zorunda kalınca baba oğul arasındaki küslük derin hesaplaşmalarla tüm aileyi zorlayacaktır. Anneleri Beliz ise kendini keşfedeceği yeni bir döneme girecektir.

İkizlerin dedesi Asaf ve babaanneleri Ayla, 25 yıl sonra oğulları ve torunlarıyla aynı çatı altında yaşamaya başladıklarında girecekleri çatışmalarla büyümenin ve olgunlaşmanın bir ömre yayıldığını anlayacaklardır.

Darmaduman dizisi uyarlama mı?

Darmaduman dizisi, ABD yapımı olan, 1990-2000 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Beverly Hills, 90210 dizisinin yerli versiyonu.

Darmaduman dizisi oyuncu kadrosu

Kerem

MERT YAZICIOĞLU

Duygularını saklamaya meyilli ama zaten kolay kolay da duygulanmayan bir gençtir. Aralarındaki bütün çekişmelere rağmen ikizi Ece, Kerem’in bu hayatta en sevdiği, en güvendiği ve canı pahasına koruyacağı tek insandır. Anlamsız bir dünyada adalet ve eşitlik arayışına girmeyi boş bir çaba olarak görmektedir. Son derece zeki, empati kurma becerisine sahip olmasına rağmen hiçbir zaman büyük başarılar peşinde koşmaz. İstanbul'da başlayan yeni hayatı ile aşk başta olmak üzere kaçtığı bütün duygularla tanışacak ve umursamaz tavrını kenara bırakıp hayatını değerli kılmak için mücadele etmeye başlayacaktır.

Derin

HAFSANUR SANCAKTUTAN

Derin, çocukluğundan beri sosyal ortamların ilgi odağı olmaya alışkın, okulun popüler, güzelliğine hayran bırakan kızıdır. Kusursuz görünümünün aksine, içinde küçükken babası tarafından terk edilmiş, aile sevgisinden mahrum bir şekilde büyümüş bu yüzden her zor anında bağımlı olduğu ilaçlara sarılan, alkolik ve depresif bir kız vardır. İhtiyaçlarına uyum sağlamış olan en iyi arkadaşı Evren’in aksine, onu konfor alanından çıkmaya zorlayacak olan Kerem, Derin’in ilk kez kendisiyle yüzleşme cesareti göstermesini sağlayacaktır.

Evren

AYTAÇ ŞAŞMAZ

Küçük yaşta annesinin onu terk etmesiyle tüm çocukluğunu doğru dürüst tanımadığı ilgisiz babasıyla geçirmiştir. Kontrolü elinde tutmak isteyen mafyatik arkaplana sahip babasına karşı, sorunlarını kendi halleden, öfkesini kontrol etmeyi öğrenmiş ve duygusal açıklarını ustalıkla gizleyen bir gence dönüşür. En yakın arkadaşı ve onu anlayan tek kadın Derin’e karşı bile tam anlamıyla açık olamaz ve gerçek duygularını ifade edemez. İkizlerin hayatına girmesiyle birlikte, hem gerçek dostluğu hem de gerçekten aşık olmayı öğreneceği bir yolculuğa çıkacaktır.

Ece

ASLIHAN MALBORA

İkizi Kerem’in umursamaz tavrının tam aksine son derece sorumluluk sahibidir. İnsanların, özellikle de babasının onunla ilgili düşüncelerine çok önem verir. Hep ve daha çok sevilmek, onaylanmak ihtiyacı içindedir. Bir yandan sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı diğer yandan yeteneğine olan inançsızlığı onu mutlu eden zevklerini ve uçarı hayallerini sürekli ertelemesine sebep olur. İstanbul’a gelmeleriyle birlikte Ece’nin kendini içinde bulduğu yeni dünya onun kendini tanımasına, gerçek arzularını, yeni duyguları keşfetmesine olanak tanıyacaktır.

Harun

NECİP MEMİLİ

Üniversite döneminde inşa ettiği yeni kimliği, çocukluğunda hayranlık duyduğu babasıyla olan ilişkisinin kopmasına sebep olmuştur. Sevgilisi Beliz’le evliliği ve ikizlerinin doğumuyla babasının tam tersi bir aile babası haline gelmiştir. Hayatı boyunca adalet peşinde koşmuş, hiçbir haksızlığa boyun eğmemiştir. Hayatında ilk kez, kendisi için değil, çocukları için babasına boyun eğmek zorunda kalır. Bu süreçte kendi gençliğini ve değerlerini sorgulayacak, babasını anlamaya çalıştıkça, kendi içinde ondan kalan izlerle ilk kez tanışacaktır.

Beliz

NUR FETTAHOĞLU

Çocukluğu bohem bir aile yaşamının içinde geçen Beliz, üniversite yıllarında tanıştığı Harun ile evlenmiş ve çocukluğundan bu yana aradığı huzur ve dinginliği, aile ve evlilik hayatının sıradanlığında bulmuştur. Her durumda Harun’un ve çocuklarının daime yanında olan Beliz, yine eşi ve çocukları için İstanbul’a taşınmayı kabul eder. Ayla ve Asaf’ın yanında yaşamaya başladıkları süre boyunca kendi doğrularını sorgulayacak, ilk kez aile yaşamının dışında, yalnızca kendisi olarak var olmaya başlayacaktır.

Asaf

METİN COŞKUN

Babanın tek iktidar olduğu bir aile yaşamı içinde büyüyen Asaf, kendi babası tarafından nasıl yetiştirildiyse, oğlunu da öyle yetiştirir. Tam da bu nedenle baba oğulun ortak özelliği olan inat, yirmi beş yıllık bir küslüğe sebep olur. Eşi Ayla’nın baskısıyla oğlu Harun’la yeniden burun buruna yaşamak zorunda kalacağı bir dönemin eşiğinde olan Asaf için bu, yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Ayla

MERAL ÇETİNKAYA

Eşi Asaf’ın komaya girmesi üzerine, kalp krizi geçiren Ayla bu süreçte ona destek olmaya gelen oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşamak için ikinci ve son bir şans elde ettiğini düşünür. Mükemmeliyetçi ve otoriter bir karakter olan Ayla, Asaf’ın eve geri dönmesiyle birlikte Harun’u yeniden kaybetme tehlikesiyle karşılaşacak ve ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapacaktır.

Yağız

ALİ ÖNSÖZ

Yağız, iktidar ve para sahibi olmakla her şeyi kolaylıkla elde edebileceğini düşünür, bunun için de babasının gücünü kullanmaktan hiç çekinmez. Kadınlara karşı saygısız, onun gücünü tanımayanlara karşı öfkeli ve cezalandırıcıdır. İçten içe iyi niyetli, saygılı, manevi değerleri kuvvetli, sevdiklerine karşı koruyucu biridir fakat bu yanını göstermek için çok geç kaldığına inanır. Ece sayesinde gerçekten sevilmeyi öğrenecek, yalnızca babasıyla değil, onun dünyası ve değerleriyle de büyük bir savaşa girecek kadar büyük bir değişim geçirecektir.

Simla

BESTE CAN SAĞLAM

Yanlış anlaşılma, dışlanma, özgüven sorunları çocukluğundan beri sosyal ortamlardan uzak kalmasına sebep olmuştur. Bu süreçte en iyi arkadaşı bilgisayar oyunları olmuş, sığındığı bir kaçış noktasına dönüşmüştür. Kilo problemlerine sahip olması sebebiyle etrafındaki zayıf, güzel ve havalı kızların vücutlarına imrenerek bakar. Sahip oldukları ortak düşünceler ve karakter özellikleri Görkem’le arkadaşlık temellerinin başlangıcını atacaktır. Kerem ve Ece’nin okula gelmesiyle oluşacak arkadaş grubu, Simla’nın yargılanmadan kendi olabileceği yeni bir sığınak olacaktır.

Görkem

UMUT KAYA

Yoksul bir ailenin çocuğu olan Görkem, çocukluğundan beri babasından gördüğü fiziksel şiddet yüzünden gittikçe içine kapanmış ve toplumdan uzaklaşmıştır. Üniversitede tam burslu okumakta, aynı zamanda harçlığını çıkarabilmek için tezgahtarlık yapmaktadır. Evde gördüğü fiziksel şiddetin izlerini kapatıcıyla saklamaya bu da uğradığı akran zorbalığının artmasına sebep olur. İçine kapanık, özgüvensiz, korkak ve sessiz bir karakter olan Görkem okulda bulabildiği köşelerde göze çarpmamaya çalışarak günlerini geçirir. Fakat Kerem ve Ece’nin okula gelişiyle bastırılan ve sindirilen, cesaretli ve umutlu Görkem yavaş yavaş gün yüzüne çıkacaktır.

Darmaduman dizisi tanıtım fragmanı