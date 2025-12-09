Dede-torun Ahmet Mekin ve Mekin Sezer'i buluşturan 'Bak Postacı Geliyor' filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

'Bak Postacı Geliyor' filminin galası önceki akşam İstanbul'da yapıldı. Dede-torun Ahmet Mekin ve Mekin Sezer'i buluşturan 'Bak Postacı Geliyor' filminin konusu nedir, oyuncu kadrosun kimler var, ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

Dede-torun Ahmet Mekin ve Mekin Sezer'i buluşturan 'Bak Postacı Geliyor' filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy'e Karşı, İftarlık Gazoz, Cem Karaca'nın Gözyaşları gibi filmlere imza atan Yüksel Aksu, ''Bak Postacı Geliyor' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.

'Bak Postacı Geliyor' filminin galası önceki akşam İstanbul'da yapıldı. Filmde torunuyla birlikte rol alan Ahmet Mekin, galaya da Mekin Sezer ile katıldı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)'in paylaştığı bir gönderi

Peki, 'Bak Postacı Geliyor' filminin konusu ne? Bak Postacı Geliyor filminin oyuncuları kim? 

'BAK POSTACI GELİYOR' FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.Dede-torun Ahmet Mekin ve Mekin Sezer'i buluşturan 'Bak Postacı Geliyor' filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? - Resim : 1

BAK POSTACI GELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ozan Akbaba

Deniz Barut

Müfit Kayacan

Mustafa Avkıran

Fırat Çelik

Ahmet Mekin

Fikret Kuşkan

Mekin Sezer

BAK POSTACI GELİYOR FİLMİNE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bak Postacı Geliyor filmi 12 Aralık 2025'ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.