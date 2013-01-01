19 Mayıs'a özel ürünler

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Gençliğin coşkusunu yansıtan sportif setler ve günün anlamına uygun Ata’ya özel koleksiyonlar, sanal raflarda porselensepeti.com'da...

Porselensepeti.com, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı, bayram havası estiren ürünlerle kutluyor. Gençlerin tuttuğu takımın renklerine bürünmüş keyif setleri, futbol ve basketbol desenli kişiye özel yemek setleri ve sağlıklı cam su mataraları, gençlerin kendine armağan edebileceği ürünlerden. Sevdiklerini günün anlamına uygun bir sürprizle şaşırtmak isteyenler de, yıllarca saygıyla saklanacak Atatürk temalı kahve fincanlarını seçebilirler.