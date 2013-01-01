2 öneri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

SAKSI BİTKİLERİ İÇİN…

Saksıya yeni bir bitki dikmeden önce saksının temizliğinden emin olmalısınız. Daha önce başka bir bitki yetiştirdiğiniz saksıyı yeni bitki için kullanacaksanız

iyice temizlemelisiniz. Saksınızın altında delik olması önemlidir. Bu sayede bitkinizde biriken fazla su süzülerek bitkinizden uzaklaşır. Drenaj için dikimden önce saksı dibine ince çakıl yerleştirin ve toprak koyun. Soğanları yerleştirirken de aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Soğan büyüklüğüne göre toprak yüzeyine yakın dikmelisiniz. Hatta daha dekoratif görünmesi için soğanın hafifçe toprak yüzeyinden görünmesine izin verin. Toprak bölümünün görünmesini istemiyorsanız yosun parçalarıyla bu yüzeyi kaplayabilirsiniz.



VAZO ÇİÇEKLERİNİ ŞIMARTIN!

“Bahar çiçeklerini hangi vazoda, nasıl yetiştirmeliyim?” diye düşünüyorsanız işte size cevabı: Çiçeklerin formuna uygun vazolar seçmelisiniz. Uzun saplı olan bir çiçeği kısa yuvarlak formlu bir vazoda kullanmamalısınız. Tam tersi kısa saplı bir çiçeğe de uzun bir vazoda yer vermemelisiniz. Cam, seramik, porselen gibi vazo malzemeleriyle çiçekleri buluşturabilirsiniz. Hatta işin içine farklılık katmak için elma, limon gibi meyvelerin gücünden de yararlanabilirsiniz. Vazo suyunun temiz ve çiçek saplarının verevine kesilmiş olması

tasarımın uzun ömürlü olmasını sağlar.