200. mağaza

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English Home, İstanbul’da Rings AVM’de 200. mağazasını açtı.

Klasik İngiliz tarzının ötesinde ev dekorasyonunda ‘moda yaratan’ English Home, yeni mağazalarıyla ve internetten alışveriş imkanıyla evlere romantizm ve huzuru taşımaya devam ediyor. English Home, yurt dışında ve yurt içindeki tüm mağazalarında, 2500’den fazla günlük ev tekstili ve dekoratif aksesuarlardan oluşan ürün alternatifini misafirlerinin beğenisine sunuyor. English Home 2015’te yurt içinde 50, yurt dışında 50 olmak üzere toplam 100 mağaza daha açmayı hedefliyor.