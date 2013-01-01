Acı bakla

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzun ömürlü bu bitki, canlı renkleriyle göz kamaştırıyor!

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz

Nasıl bakmalı?

Nemli ve geçirgen topraktan hoşlanır. Daha çok kumlu toprakları tercih eder. Asitli ortam onun için en sağlıklısıdır.

Bol bol güneş göreceği bir alan onun için idealdir. Yaz akşamlarının serin geçtiği yerlerde hiç düşünmeden bahçeye davet edebilirsiniz. Hava kirliliğinden etkilenmez. Sizden fazla bir şey istemez. Faydaları saymakla bitmez. Havadan aldığı azotu, topraktaki diğer bitkiler için faydalı hale getirir. Gübre görevi görür. Soğuğa oldukça dayanıklıdır.

Tohumdan yetiştirmek istiyorsanız şubat-mart ayları doğru zaman. Ekimden önce, tohumları bir gece önceden suda bekletmeyi unutmayın.

Toprağının nem tutan bir toprak olmasına dikkat edin. Çünkü çimlenmesini çabuklaştırır. Fazla su birikmesini de önleyin. Tohumu ektikten üç hafta sonra bitkiniz gelişme göstermeye başlayacak. Biraz gelişme gösterdikten sonra daha büyük saksılara alabilirsiniz. 15-20 derece sıcaklık bu dönem için idealdir. Bahçenizin uygun bir bölümüne tohumlarını atın. Çiçekleriyle baharda buluşabilirsiniz.