Ev ve ofis dekorasyonunda son yıllarda öne çıkan ahşap masalar, hem doğal hem de uzun yıllar kullanılacak kadar da sağlam. Salonda, çalışma odasında, bahçe ve balkonlarda tercih edilen bu masalar şık olmanın yanı sıra konforlu. Büyük, küçük, kare, dikdörtgen ya da yuvarlak modeller arasından eve ve ihtiyaçlara uygun olanı bulmak hiç de zor değil.

Ev ve ofis dekorasyonunda son zamanlarda adından söz ettiren ahşap masalar, hem doğal hem de uzun yıllar kullanılacak kadar kaliteli. Salonda, çalışma odasında, bahçe ve balkonlarda tercih edilen bu masalar şık olduğu kadar da konforlu. Pek çok avantajı da beraberinde getiriyor…



Doğallığı Estetikle Buluşturuyor

Neredeyse her tarza ve mekâna hitap eden ahşap masalar, doğallığı estetik tasarımlarla bir araya getirmesi nedeniyle kullanıcılardan tam puan alıyor. Gün içinde belki de zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz için evi ev yapan en önemli detaylardan birinin de kullandığımız masalar olduğunu söyleyebiliriz. Haliyle evde ilk dikkat çeken mobilyalardan biri. Bu nedenle kaliteli ve zamansız olan ahşap modelleri tercih ederseniz uzun yıllar boyunca hiçbir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Ahşap masalar, suni ve plastik gibi sağlığa zararlı materyallerle üretilen masalardan uzaklaşmak isteyenler için de en doğru seçim. Yani satın aldığınız bir masa ile zevkinizi ve ev dekorasyonundaki uzmanlığınızı rahatça ortaya koyabilirsiniz.

Ahşap Masalar Her Yerde Kullanılabilir

Ahşap masalar, salonda, mutfakta, çalışma odasında, ofiste, balkonda veya bahçede kullanılabilir. Yemek masası olarak salon veya mutfağınıza; çalışma masası olarak da ofisinize ya da evdeki çalışma odanıza yerleştirebilirsiniz. Evinizin içinde sadece bu masaları kullanarak da dekorasyonda bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde bahçe ve balkon gibi açık alanlarda da kullanarak sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz keyifli anların konforunu artırabilirsiniz. Ahşap masalar her ortama şıklık kattığı için ofislerde ve toplantı odalarında da kullanılmaya başlandı. Özellikle demir ayaklı büyük modelleri işletmeler için öneriliyor. Arkadaşlarınıza, misafirlerinize ve müşterilerinize kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirebilirsiniz.





Tasarım Çeşitliliği Göz Dolduruyor

Ceviz, meşe veya kayın ağacından üretilen ahşap masalar, hammadde açısından da çok fazla seçenek sunuyor. Hammaddesi ne olursa olsun parlak yerine mat tasarımları tercih ederek evinizdeki doğal Retro atmosferi ön plana çıkarabilirsiniz. Büyük, küçük, kare, dikdörtgen ya da yuvarlak modeller arasından evinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı fazla zaman harcamadan bulabilirsiniz. Örneğin yuvarlak masaları mutfağınızda, dikdörtgen masalara ise salonunuzda veya çalışma odanızda yer verebilirsiniz. Kare ahşap masalar da salona yemek masası olarak yerleştirilebilir.

Sandalye Seçimine Dikkat

İşlevsel ve göz alıcı ahşap masalar, konforun önemli koşullarından biri olsa da tek başına yeterli değil. Doğru, rahat ve uyumlu sandalyelerle tamamlamak da gerekiyor. Bu nedenle sizin için birkaç öneri hazırladık. Masanıza uygun kahverengi tonlarındaki veya siyah sandalyelere ağırlık vermelisiniz. Siyah demirden yapılmış sandalyeler en az masanız kadar uzun ömürlü olacaktır. Dikdörtgen masanın bir kenarında ahşap bank kullanabilirsiniz. Ahşap bank evinize veya ofisinize farklı bir hava katabilir. Sandalyelerin sadece masanızla değil ortamdaki diğer dekorasyon unsurlarıyla da uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Ahşap masalar çok sade eşyalar olduğu için abartılı, renkli ve göz yoran sandalye tasarımlarından uzak durmalısınız.