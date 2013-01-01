Anneler bunu çok sevecek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Silverline FX 101 elektrikli ocak “çocuk kilidi” fonksiyonu ile mutfakta çocuklarının güvenliğinden endişe eden annelerin korkularını ortadan kaldırıyor…

Silverline FX 101 birleştirilebilir gözlü indüksiyon elektrikli ocak yeni nesil mutfak sistemlerinin tüm fonksiyonlarını içinde bulunduran bir model… Bu yeni ocak modeli özellikle çocuklarını ısıdan ve ocak kazalarından uzak tutmak isteyen annelerin tercihi oluyor. FX 101 miniklerin ocağa olası müdahalelerine karşı, “çocuk kilidi” fonksiyonu ile tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Ocağın değil üzerinde bulunan tencerenin ısınmasını sağlayan indüksiyon, çocukların olduğu kadar annelerin de güvenliğini sağlıyor. Sağda ve solda birleştirilebilir gözler, kolay silinebilir cam yüzey kadınların beğendiği özelliklerden…