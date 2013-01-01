Aster

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Asteraceae ailesindendir. Çiçekleri papatyaları andırır.

Çiçeklenme: Türlerine göre farklılık gösterir.



Yalnızlığa terk ettiğiniz çiçek tarhlarınızı ve saksılarınızı neşelendirmek için bahçenizi onunla tanıştırın. Nemli topraklarda mutlu olur. Ağır olmamak koşuluyla her bahçe toprağında rahatlıkla yetişir. Hafif toprağı sever, kireçli toprağı da tercih edebilirsiniz.



Nasıl bakmalı?

Güzel ve çok renkli olan bitkinin mevsimlik, ömürlü ve iki yıllık olmak üzere birçok türü vardır. Güneş sever ama soğuğa da dayanıklıdır. Solan çiçekleri, bitki üzerindeki fazla yaprak ve tomurcukları temizlemeniz gerekir. Uzun boylu ve büyük çiçekler elde etmek istiyorsanız, budama yapmayı unutmayın. Çok sık dikmemeye özen gösterin. Çok fazla soğuk yerlerde kış aylarında budanarak örtü altına alınması daha sağlıklı olur. Tohumdan yetiştirmek istiyorsanız nisan-mayıs ayları arasında toprağa tohumlarını atın. Fide haline geldiğindeyse asıl yerlerine alın. Yazın çelikleriyle ya da ilkbahar başında ayırma yöntemiyle de üretebilirsiniz. Filiz halinde aldıysanız, dikim aşamasından önce yarısını budayarak daha bol çiçeklenme sağlayabilirsiniz.

Koyu yeşil yaprakları hafif elips biçimlidir ve uçları sivridir. Çiçeklerinin renkleri kırmızı, pembe, mavi, leylak, sarı ya da beyaz olabilir.



