Baharın tonları evinizde...

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Yazın habercisi olan ilkbaharda yenilenmek ve tazelenmek adına yapılan mekan değişiklikleri için Jotun, 2015 Renk Koleksiyonu “Denge”den bahar aylarına en çok yakışan renkleri bir araya getirdi!

Badana yaptırmayı düşünüyorsanız, Jotun'un bahar için önerisi pudra tonları... İçinde hafif kırmızı tonları bulunduran, bazen gri gibi algılanabilen bir pudra tonu: 10579 Complexion deneyebileceklerinizden. Kırmızı veya pembe tonlarıyla bir arada kullanıldığında, içindeki pembe tonları daha çok öne çıkıyor. Renk paletindeki 10578 Misty Shadow, 2859 Whispering Red, 2856 Warm Blush ve 2500 Cottonwood renkleriyle mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.



