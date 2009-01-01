Salıncak çeşitlerini incelediğimiz bu yazıda, özellikle bahçe salıncağı ve veranda salıncağı seçeneklerine göz gezdirdik. Hem baharın gelişi hem de bu ara evlerde çok vakit geçirmemiz gerektiğinden sizler için bu yazıyı derledik. Umarız en doğru salıncak seçiminize yardımcı olabiliriz ve bahçe ya da veranda keyfinize bir miktar da olsa katkımız olur.

Salıncak deyince keyiflenmeyen ne çocuk ne yetişkin olduğunu sanmıyoruz. Yaşına bakmadan her kesimin ilgisini cezbedecek bahçe salıncakları özellikle evimize kapandığımız şu günlerde hayat kurtarıcı bir keyif alanı yaratabilir. Bu makalede size mutluluk verecek salıncak modellerini inceledik. Evden sadece bahçeye çıkabildiğimiz şu günlerde veya genel olarak ailemizle sevdiklerimizle bir arada hatta tek başımıza kaliteli vakit geçirmek istediğimizde bahçe salıncağı çok iyi bir fikir olabilir.



Bahçenizin veya verandanızın boyutuna göre tek kişilik ya da birkaç kişilik salıncak modellerini tercih edebilirsiniz.



1- Eğilebilen Salıncak Modelleri



Eğer arkanıza yaslanıp güneşin, temiz havanın ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız bu model tam konfor düşkünlerine göre. Özellikle iki veya üç kişilik modelleri ile elinizde içeceğinizle bahçenizin tadını sonuna kadar çıkarmamanız için hiçbir sebep yok





Eğimli salıncak modelleri konfor düşkünleri için en iyi seçenek





2- Kırsal (Country Style) Salıncak Modelleri



Genelde verandası olanların tercihi olan bu tip salıncaklar sade ama şık bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça fonksiyonel bu modeller genellikle tavana zincirle monte edilir. Özellikle beyaz ahşap modeller ile yanlış yapmanıza imkan yok. Country stil dediğimiz kırsal ve natürel bir hava vermek isteyenler için ideal bir seçimdir. Monte ettiğiniz anda verandaya sıcacık bir atmosfer getiren bu tip salıncaklar ahşap gibi doğal malzemeler ile en güzel sonucu vermektedir.





Bahçe salıncağında country stili





3- Hamak Tipi veya Açık Tip Salıncak Modelleri

Eğer yeriniz bolsa ve salıncağı koyacağınız yerin etrafı açıksa açık ara bu en ideal seçim olabilir sizin için. Havanın çok da sıcak olmadığı zamanlarda size korunak da sağlayabilecek bu seçenek son derece dingin ve keyifli bir ortam yaratmanıza yardımcı olacaktır. Belki ideal bir şekilde göl kenarında ya da okyanusa bakan bir eviniz olmayabilir ama bu tarz bir bahçe salıncağı kurarak bahçenizde kendi cennetinizi yaratabilirsiniz.



Farklı bir dizayn fikri olarak da sundurma çatı yapabilirsiniz mesela. Böylelikle ekstra teras ya da veranda alanı oluşturabilirsiniz, salıncak keyfiniz için en muhteşem alanı kendiniz tasarlayabilirsiniz.



Bahçe değil veranda salıncağı da bir seçenek





4- Tek Kişilk Salıncak

Diyelim ki bahçeniz çok küçük, hatta verandanız dışında bahçe salıncağı koyacak alan yok. Olsun, hiç sorun değil, illa salıncak seçiminizin çok iddialı olması gerekmiyor. Bir parça huzur her yerde yakalanabilir. Keyifli, huzurlu ve dingin bir köşe yaratmak istiyorsunuz ve günün stresini köşenize çekilip kitabınızla ve bitki çayınızla üstünüzden atmak istiyorsunuz. O zaman size önerimiz mutlaka bir tek kişilik salıncak almanız. Çok az yer kaplayan ve genelde her yere monte edilmesi mümkün bu dekoratif seçenek evde geçirdiğiniz vaktin kalitesini çok artırabilir.



Hangi salıncak tipini seçerseniz seçin bahçe salıncağı hem sizin için hem sevdikleriniz için evde vakit geçirmenin en keyifli yollarından biri. Özellikle evlerden çıkamadığımız şu günlerde bir parça temiz hava ve açık havada olmak çok şey değiştirebilir Size önerimiz bütçenize ve bahçenize göre bir salıncak seçin ve sipariş verin. Sonrasında yapmanız gereken tek şey keyfinize bakmak ve huzurlu mutlu bir bahçe keyfi yaşamak.





Salıncak için bahçe lazım değil, hele ki tek kişilik salıncak ise





