Bahçenizi doğanın ruhuyla yenileyin, yenilenin.

Hazırlayan: Ebru Atalay/Evbahçe

Feng Shui, çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyen kadim bir Çin bilgeliği, bir felsefedir. Bu felsefe binlerce yılın bilgi birikimi ve gözlemleriyle, bugün ölçülebilir bir ‘bilim’ haline gelmiştir. İnsanların bulundukları çevreden aldığı enerjiler, bizde sağlık, huzur ve bereket gibi yaşam kalitelerimizi olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Feng Shui analizleri de bunun neden ve nasıl olduğunu anlatıyor. Enerjinin doğada yer aldığı ve dönüştüğü doğrultuda size, doğanın çalışma sistemini ve çözümlerini sunuyor. Feng Shui analizinin amacı, temel fonksiyonların doğru konumlandırıldığı yaşam merkezlerinin yapılmasıdır. Çinliler çevremizde 9 değişik çeşit enerji saptamışlar. Bunlardan bazıları hayatımıza bolluk, bereket, sağlık ve uyum getirirken, bazıları da hayatımızdaki problemleri ve sıkıntıları arttırıyor. Bu enerjilerin mekanlarda hangi yönlerde olduğunun saptanması için binanın yapım tarihi ve baktığı yön kullanılarak uygulanan ‘Uçan Yıldız Formülü’ ile tespit edilirken, bahçelerde bunu tespit etmek çok daha kolay oluyor.





‘Bereketin yönü bu yıl güneybatı’

8 yıldızının olduğu bu yön aynı zamanda aşk ile evliliğin yönüdür ve anneyi temsil eder. Bahçelerimizin güneybatı bölgesinde, çift kişilik sallanan koltuk iyi bir seçim olabilir. Daha geniş bir koltuk ise üzerine iki yastık koyabilirsiniz. Renk olarak ateş renkleri; kırmızı, turuncu, pembe, mor ve tonları seçilmeli. Deniz kabukları, kristaller, mumlar, aydınlatmalar ve su şelaleleri gibi akan sular kullanılabilir. Masa ve sandalyenin rengi beyaz ya da siyah olmalı, üzerindeki tekstil de ateş tonlarında seçilmelidir. Bahçenin bu bölgesine meyve veren ağaçlara yer vermelisiniz. Sulu meyveler para demektir; portakal, mandalina, limon ağaçlarına yer vermeniz muhteşem olur. Bu yöne kırmızı, mor, pembe renkte çiçekler de dikilmelidir. Müzik ise enerjiyi aktifleştirir, hoparlörler bahçenin hangi bölgesinde ise o bölgenin enerjisi artar.





İPUCU

Otururken yüzünüzün baktığı yön, o yönden gelen enerjiyi de aldığınız yöndür. Bu sene çalışarak kazandığımız paranın yönü güneybatı olduğu için bahçede otururken yüzümüzün baktığı yön de güneybatı olmalıdır. 2016 için diğer olumlu yönler ise doğu, güneydoğu ve batıdır.





‘Sağlık ve ailenin yönü doğu’

Doğu bizim düşünmeden kazandığımız para enerjisinin 2016 yılında bulunduğu yöndür. Peki bu ne demektir? Hiç aklınıza gelmeyen bir size gelen teklifler, haklar demektir. Kısacası emek harcamadan kazandığınız para 9 sayısı ile ifade edilir. 9 sayısı ateş elementidir. Bu yön aynı zamanda düğün, kutlamalar, mutlu olaylar ve güzelliği temsil eder. Açık alan bir düğün organizasyonu yapacaksanız, plana da uygun ise evlilik seremonisinin yapılacağı bölüm bahçenin doğu bölümünde olmalıdır. Doğu, Feng Shui’de aynı zamanda sağlık ve aile ilişkilerinin yönüdür. Bahçenizin doğu bölümünde sağlıklı bitkilerin olması gerekir. (Çürümüş, budanmamış, hastalıklı bitki ve ağaçlar olmamalıdır ya da bahçede fazlalıkların konulduğu depo alanı bulunmamalıdır.) Bu bölgede oturma grubunuz var ise yeşil, sarı, mavi, pembe, kırmızı, mor tonları kullanılmalıdır. Hareketli su objesi kullanacaksanız doğu da bu bölge için idealdir. Rüzgar gülleri kullanılabilir. Sağlıklı bitki ve meyve ağaçları dikilebilir. Renkli çiçekler olmalıdır. Çam ağacı için de uygun bir yöndür. Bambular kullanılabilir. Bahçenizde barbekü yapmayı seviyorsanız doğu ya da güney batıya yerleştirebilirsiniz. Bahçede yer verdiğimiz bitki ve çiçekler yaşam döngüsü olduğu için sürekli bakımlarının yapılıp, canlı, temiz ve içinizi yeşerten, size mutluluk veren köşe olmalıdır. Yürüme yollarının düz değil, enerjinin kıvrımlı dolaşması size o enerjinin sert gelmemesini sağlayacağı için önemlidir.





‘Bu senenin aşk enerjisi ve cinselliğin yönü batı’

Evli olmayan kişilerde bu bölgenin enerjisini arttırmak doğru olmasına karşın evliler için bu bölgenin enerjisi dengeli olmalıdır. Seks skandalları anlamına da gelir. Fazla enerjinin oluşması aileye 3. kişiyi de çekebilir. Dikkatli olunması gerekir. 4 sayısı ağaç enerjisi olup aynı zamanda sanatın da yönüdür. Bu bölgede heykel vb objelere yer verilebilir. Bekarlar için o kişide aşkı sembolize edecek bahçe süsleri, bir su objesi önerebilirim. Otururken bu bölgeye yönünü çevirmesi ve hayatında yaşamak istediği aşkı düşünmesi enerjiyi arttıran bir döngüdür. Evliler için bu bölgede su objesi, rüzgar gülleri gibi aktif objeler kullanılmamalıdır. Bahçelerin batı bölgesinde renkli çiçeklere, meyve veren ağaçlara, sanatsal bahçe eserlerine yer verilmelidir.





İPUCU

Yönlerle ilgili öneriler, ön bahçeler için kullanılmalıdır. Arka bahçeler yatak odalarının baktığı yerler olduğundan uyku kalitemizin bozulmaması için daha sakin ve dingin olmalıdır. Aydınlatma olabilir fakat hareketli objeler ve ses kullanılmamalıdır.





‘Güneydoğu yönünün olumlu tarafları’

2016’da kariyer, ilerleme ve akademik başarı enerjisi güneydoğudadır. Aynı zamanda iyi bir isme sahip olmak, sosyal pozisyon, özgürlük, akıl ve seyahatin yönüdür. Güneydoğu Feng Shui’de genel yön olarak refah ve bereketin de yönüdür. Güneydoğuda;

- 1 enerjisi su elementidir. Metalden yapılmış oturma grubu veya sanatsal eserler kullanılabilir. Hareketli su da bu bölge için uygundur. Bahçelerimizde oturma gruplarının, aktif objelerin, renkli bitkiler ve meyve veren ağaçları için doğru yöndür.

- 2 hastalık yıldızıdır. Bahçelerde merkezde yer alır. Bahçelerin ortasında havuz gibi hareketli objeniz varsa 2017’nin şubat ayına kadar çalıştırmayın. Hastalık yıldızı baş ağrısı, mide ve bağırsak problemlerini, emlak mülk ile ilgili problemleri temsil eder. Metal bir obje ya da durgun su birikintisi kullanılabilir.





- 3 yıldızı kızgınlık, kavga, agresiflik enerjilerini kuzeybatıya taşıyor. Ağaç elementi olan bu sayı için en iyi çözüm kırmızının renk olarak kullanılmasıdır. Bu bir yastık, seramik bir saksı, kırmızı bir vazo veya masa olabilir.

- 5 sayısı ise Feng Shui’nin en olumsuz enerjisidir. Kaza, talihsizlik, şanssızlık anlamına gelir. Toprak elementidir. 5’li metal rüzgar çanını bu bölgede kullanmak gerekir. Onu asabileceğiniz bir yer yoksa metal sesini çıkartan çanlar, gonglar kullanılabilir. Bu bölgede oturma grubunuz varsa bahçenin başka bir yönüne taşımanızı tavsiye ederim. Taşıyamıyorsanız metal elementinden yapılmış oturma grubu seçebilirsiniz. Oturma öncesinde ve sırasında metal çanı çalabilirsiniz. Metal sesi, metal enerjiyi çıkartmaktadır.

- 6 yıldızı 2016’da güneyde. Bu yıldızın anlamı ise hukuksal problemler, yönetememek, migren ve baş ağrısı demektir. 6 sayısı metal elementidir. Metali zayıflatmak için durgun suda yetişen bitkiler kullanılır. Bambu, nilüfer vb. Maalesef toprak bu elementi arttıran bir enerjidir. Bu bölgede oturma grubunuz varsa ahşap üzerine yeşil ve tonları ya da su renkleri ve tonları kullanmalısınız. Feng Shui’de suyun rengi siyah ve beyazdır. Mavi ve yeşil ise ağaç renkleridir.