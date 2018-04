Banyoda yeşil etki

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Banyoda bitki yetiştirerek çok farklı bir etki yaratabilirsiniz!

Yazı: Selen Okan / EvBahçe



Evin her noktasında olduğu gibi banyoda da yeşil bir etki yaratmak için bitkilerin gücünden yararlanın. Banyoda hangi bitkiler yetiştirilir sizin için 8 tane seçtik.



Aloe Vera

Bitkiyi soliter saksı içinde banyoda kullanabilirsiniz. Toprağının nemli olması gelişimi için yeterlidir. Saksının her noktasına eşit şekilde suyu ulaştırmalısınız. Aloe vera, sıcak havalara dayanıklı bir bitkidir ve yüksek sıcaktan etkilenmez. Gelişimi hızlı değildir. Boyu fazla uzamaz. Yanına dekoratif doğal taşlar ekleyerek farklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.



Antoryum

Yıl boyu çiçek açan antoryum, uzun ömürlü bir bitkidir. Yaprakları sanki özel olarak cilalanmış gibi parlak bir görünüme sahiptir. Yüksek nem ihtiyacından dolayı yapraklarına spreyle su püskürtmeniz gelişimi için idealdir. Ayrıca bu bitkiyi kesme çiçek olarak çiçek aranjmanlarında da kullanabilirsiniz.



Orkide

Çiçeklerinin narin görüntüsüyle bulunduğu mekanda dikkat çeker. Kış aylarında bitkinizi aşırı soğuktan korumalısınız. Kökten ayırma yöntemiyle üretebilirsiniz. Bitkinin kökünden çıkarak üst kısımlara uzanan ince bölümler yeni bitkiler oluşturur. Bu yeni bitkileri alıp başka saksılara dikerek yeni orkideler yetiştirebilirsiniz.



Aşk merdiveni

Nemli ortamı sever. Gelişim döneminde bolca sulayın. Kış aylarında daha daha az su verin. Nisan-ağustos aylarında 15 günde bir gübrelemeyi ihmal etmeyin. Bitkiyi çoğaltmak için bitkinin köklerinden ayırma yöntemi idealdir.



Bambu

Aydınlık banyolarda kullanabilirsiniz. Dekoratif görüntüsüyle banyoda güzel bir etki yaratır. Bambuyu üretmek kolaydır. Bitkiyi küçük parçalara kesin ve belli bir süre suya koyun. Köklenen yeni dalları yeni bir saksıya dikebilirsiniz. Bitkinin kesilmiş bölümünün hava ile temasını önlemek için silikonla o noktayı kapatın.



Yelken Çiçeği

Beyaz çiçeğiyle zarif bir görüntüye sahiptir. Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmak çiçeğin yapraklarına, çiçeğine ve köklerine zarar verir. Toprak nemli kalıncaya kadar sulamalısınız ve suyun toprağın her tarafına ulaştığına emin olun. Bitki, genellikle yaz aylarında çiçek açar ve çiçeklerini kış aylarına doğru dökerek bir dinlenme sürecine girer.

Sararmış veya çürümüş yaprakları makas ile kesin.



Difenbahya

Farklı renklerde olan yapraklarıyla iç mekanda sık kullanılan bitkiler arasında yer alır. Banyoda da bu güzel bitkiye yer verebilirsiniz. Az bakımla sağlıklı gelişir. Çiçekleri yoktur. Nemli ortamları sever. Bulunduğu ortamın en az 15 §C olmasına özen göstermeniz gerekir. Neredeyse tüm toprak çeşitlerinde sağlıklı gelişim gösterir.



Ficus Benjamina

Aydınlık, doğrudan güneş almayan yerleri sever. Nemli ortamlarda sağlıklı gelişir. Yaz aylarında bolca sulayın ve yapraklarına su püskürtün. Yerinin değişmesinden mutlu olmaz. Gelişimi için oda sıcaklığı idealdir.



Uzman görüşü:

Oğuzhan Tüylüoğlu / Çiçek Tasarımcısı

Shangri-La Bosphorus Hotel “Banyomuz için bitki seçimi yaparken öncelikle dekorasyonla uyumlu soft çiçek seçimleri yapmalıyız. Difenbahya, benjamin gibi saksı bitkilerinin dışında kesme çiçeklerle de mekanı destekleyebilirsiniz. Sümbül, Muscari, nergis, lale, gala, papatya, Oncidium orkidesi, kalaşo gibi dinlendirici çiçek seçimleri olmalıdır. Banyoda tercih edilen bitkinin, evin diğer bölümlerinde kullanılan çiçeklerden farklı bir düzenlemeye sahip olması idealdir.’’