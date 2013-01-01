Geberit, banyosuna şık ve farklı bir tasarım arayan ve sadelikten yana olanlar için Geberit Sigma60 kumanda kapağını sunuyor.





Banyo dekorasyonu evlerin diğer bölümleri kadar özen gösterilmesi gereken bir konu. Geberit, banyosuna şık ve farklı bir tasarım arayan ve sadelikten yana olanlar için Geberit Sigma60 kumanda kapağını sunuyor. Teknoloji ile kusursuz tasarımı bir araya getiren Geberit, Sigma60 ile banyoları yaratıcı çözümlere kavuşturuyor.Geliştirdiği teknolojiler ve sunduğu benzersiz tasarımlarla öne çıkan Geberit, Sigma60 ile banyolara farklı bir hava katıyor. Sigma60 kumanda kapağı, duvar ile hemzemin görüntü oluşturuyor. Geberit bir yandan banyonuz için bütünlük yaratırken, diğer yandan şık dizaynı ile beğeni topluyor. Geberit Sigma60 kolay temizlenebilme özelliği ve pürüzsüz yüzeyiyle de birbirinden şık mekanlar yaratıyor.(Geberit Sigma60 kumanda kapağı liste fiyatı; 1.650 TL + KDV)