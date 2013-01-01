Banyonuzu şekillendirin

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Tadilata gerek kalmadan banyonuzu yenileyebilirsiniz!

Geberit Monolith işlevselliği, çarpıcı bir tasarımla birleştirerek banyoları şekillendiriyor. Rezervuarı cam kapağın arkasına entegre edilmiş bu şık tasarım kapsamlı bir tadilata gerek kalmadan banyolardaki yerini alıyor. Kompakt bir ürün olarak yerden tasarruf sağlayan Geberit Monolith, seramik rezervuarlar için modern bir alternatif sunarken birçok yere oturan asma klozet modelleri ile de uyum sağlıyor. Gerekli tüm teknolojiyi basit bir tasarım konseptinin arkasına gizleyen bu seri ile siz de banyonuzu güzelleştirebilirsiniz.

Geberit Monolith Lavabo Modülleri: 3.950-5.250 TL

Geberit Monolith WC Modülleri: 1.750-2.300 TL



