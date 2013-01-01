Bebek odalarının hem ebeveynler hem de bebekler için huzur dolu ve sağlıklı bir atmosfere sahip olması şart. RSG İç Mimarlık Yönetici Ortağı Semih Güven, bebek odası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

* Özellikle yeni doğan bebekler için huzurlu ve sağlıklı bir uykunun son derece önemli olduğunu söyleyen İç Mimar Semih Güven, aşırı hareketli bir odanın bebekler için dikkat dağıtıcı ve uyku bölücü olacağına dikkat çekiyor.

* Renkli ve sevimli tasarım öğeleri bebek odalarının vazgeçilmezlerinden olsa da aşırıya kaçmadan, dengeli kullanmak gerekiyor.



* Odayı bebeğiniz için özelleştirebilmek adına, bebeğinizin ilk günlerine ilişkin fotoğraflar, el-ayak izleri gibi manevi nüansları dekorasyonda değerlendirebilirsiniz.

* Genel olarak renklerde bej gibi tonları daha geniş kullanarak ve daha dinlendirici tonlar olan leylak, mavi gibi renklerle destekleyerek daha hafif bir atmosfer oluşturmak, bebeğinizin huzurla uyumasına imkan verir.



* Bebeklerin bakım ve beslenmesinin rahatlıkla yapılabilmesi için bebekle birlikte annenin içerisinde rahatlıkla hareket edebildiği odaların tasarlanması şart. Bakım için bebeğin rahatlıkla yatırılabileceği genişlikte ve yükseklikte altı depolama için kullanılabilecek şifonyerler, bu alana yakın bebekten uzaklaşmadan ulaşabilmek için diğer malzemeler için çözümlenmiş dekoratif raf üniteleri kullanışlı olur.



* Annenin rahat edebilmesi için mekana uygun şekilde açılabilir ayaklı, puf ile kombine edilebilir berjerler ya da dinlenme koltuğu gibi biraz daha uzun ürünler de tercih edilebilir.



*Unutulmaması gereken en önemli nokta ise odaya konan tüm mobilyalarda ve diğer ürünlerde kimyasal boya barındırmayan seçeneklerin tercih edilmesi gerektiği.

