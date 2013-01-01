Bir fincan çiçek alır mısınız?

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Lunlun Çiçek’in sahibi, tasarımcı Banu Dorken Erol, birbirinden farklı bahar sürprizlerini evin dört bir köşesi için farklı formlarla bizim için hazırladı.

Tasarımlarınızı belirlerken en çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Tasarımları hazırlarken benim için en önemli konu çiçeği alan kişiyi tebessüm ettirebilmek, çiçek gönderimi sonrasında güzel geri bildirimler alabilmek. Genelde şık ve sade tasarımlar hazırlıyorum. Bence Türkiye’de ev ve ofis dekorasyonları modernleşiyor, daha ferah, işlevsel ve şık mekanlar yaratılmaya çalışılıyor. Çiçek tasarımlarının da bu değişime ayak uydurması, şaşaalı tasarımların yerini mekana uygun modern tasarımlara bırakması gerekiyor. Benim için aksesuarlar da çiçek kadar önemli. Yani çiçeği hazırladığım vazonun da en az çiçek kadar doğru seçilmesi gerekiyor. Çiçeği alan kişi bu objeyi daha sonra da severek kullanabilmeli, obje evinin veya ofisinin bir parçası olabilmeli. Böylece gönderilen çiçeğin hatırası daha da uzun ömürlü oluyor.

Yapım: Selen Okan Fotoğraf: Ersen Çörekçi / Ev Bahçe

