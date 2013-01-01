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Bisiklette çiçek...

Mevsim bahar olunca, en güzel keyiflerden biri de bisiklet! Bisikleti dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin Mudo Concept'te 54. 50 TL'ye bulabileceğiniz bisiklet saksılı bu çiçekle evinize bahar havasını taşıyabilirsiniz!