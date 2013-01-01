Bitki meraklıları için

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İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Türkiye'nin Bahçe Bitkileri ve Kent Çiçekleri isimli kitap, tam bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Prof Dr. Ertan Tuzlacı'nın Türkiye'nin Bahçe Bitkileri ve Kent Çiçekleri isimli kitabı sayesinde bitkilerle ilgili bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. İçinde tam 1111 fotoğrafın yer aldığı bu kitap, bitki meraklıları için tam bir başvuru kaynağı niteliğinde. Kitapta bitkilerin Latince ve Türkçe adları belirtilmiş ve fotoğraflarla birlikte yararlı bilgiler de yer alıyor.