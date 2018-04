Bodrum papatyası

Bu çiçeğin birçok rengi var ama ülkemizde en çok mor ve beyazı yetiştiriliyor.

Çiçeklenme: Mart-Ağustos



Asteracea ailesindendir. Anavatanı Afrika, Güney Afrika ve Arabistan’dır. Mızraksı yapraklarının kenarları bazı türlerinde düz, bazılarında tırtıklıdır. Papatyaya benzeyen çiçekleri genellikle her sap üzerinde bir adet açar. Çiçeklerinin renkleri, mavi, mor, pembe, sarı ya da krem olabilir. Tohumlarını ekmek için mart ayı idealdir. Ekimi kapalı ve ılık bir yerde yapılmalıdır.



Nasıl bakmalı?

Tohumdan yetiştirmek fazla zahmetliyse ilkbahar ve yaz aylarında satın aldığınız fideleri bahçe ve balkonlarınıza dikerek keyfini çıkarabilirsiniz. Dikim yapacaksanız, fidelerin aralarında 30 santimetre mesafe bırakmaya özen gösterin. Açtığınız çukur, fideyi aldığınızda bulunduğu kaptan biraz daha derin olmalıdır. Can suyunu vermeyi unutmayın. 30-60 santimetreye kadar boylanma yapabilir.

En sağlıklı gelişimi sıcak iklimlerde gösterir. Güneşe bayılır. Geçirgen her tür toprakta yetiştirebilirsiniz. Toprağının nemli kalması gerektiğini unutmayın. Özellikle saksıda yetiştirecekseniz toprağını sık sık kontrol edin. Kurumasını engelleyin. Özellikle ilk iki hafta sulamasına özen gösterin. Kış aylarında köklerini kuru yapraklarla örtün.