Buğulanan aynalara son!

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VitrA, Deluxe aynalarıyla banyolara şıklığı ve konforu getiriyor...

Buğu yapmayan ve mini büyüteçli olmak üzere iki seçeneğiyle, banyolara modern tasarım ve ileri teknolojinin konforunu taşıyan aynalar, arka tarafına yerleştirilen rezistans sayesinde banyo sırasında ve sonrasında buhar oluşmasını engelliyor. Mini büyüteçli aynalar ise arka taraflarında bulunan mıknatıs sistemi sayesinde ayna üzerinde istenilen tarafa çekilerek rahat kullanım sağlıyor. Aynalar, nemden etkilenmeyen LED aydınlatma sistemi, mobilya serilerine uygun renk alternatifleri ve uygun ölçülerdeki raflarıyla her banyoya uyumlu çözümler sunuyor. Aynalar ayrıca, LED aydınlatmasız ve dolapsız olarak da satışa sunuluyor.