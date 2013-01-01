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Ev temizliğinde işinize yarayacak pratik fikirler!

DİBİ TUTAN TENCEREYE ÇÖZÜM

Tencerenin dibinde yapışmış yemek kaldıysa dibine karbonat serpip üstüne su ekleyin. Bir gece o şekilde bırakın. Ertesi gün iki yemek kaşığı sirke ve su ekleyip bir kez daha kaynatın. 10 dakika kadar fokurdasın. Yemek artıkları çıktıysa son temizlemeyi yapabilirsiniz.



KIZARTMA KOKUSUNU YOK EDİN

Kızartma yaptığınızda mutfağınıza koku yayılmasını istemiyorsanız, bir kapta sirkeli su kaynatın. Eğer bu işlemi yapmadan kızartmanızı yaptıysanız, mutfaktaki

kokuyu gidermek için ızgaranın üzerine defne, ada çayı ve kekik yaprakları koyun.



BİBERONDA KALAN MAMA KALINTISI

Biberonun dibinde kalan süt ve mama kalıntılarını temizlemek için biberonun içine biraz kağıt havlu veya kağıt peçete atıp suyla çalkalayın.



TER LEKELERİ SORUN DEĞİL

Ter, özellikle ipekli ve yünlü giysilerde kalıcı lekeler oluşturur. Sık sık tenle temas eden ipek bir giysinin lifleri zarar görür ve bozulur. Sürekli ter ve vücut yağlarına maruz kalan elbiselerde belirgin sararmalar ve kötü bir koku oluşur. Ayrıca ter, giysinin boyası ile reaksiyona girdiğinden, ter lekesini çıkartmak güçtür. Bunun için giysilerinizi ter lekeleri sinmeden hemen yıkamalısınız.



PARILDAYAN SÜRAHİ HAYAL DEĞİL

Parlaklığını yitirmiş sürahinize eski parlaklığını kazandırmak için sürahinin yarısına kadar yırtılmış gazete kağıdı doldurun. Sürahinin üçte biri kadar sıcak suyu ilave edip bir süre çalkalayın. Sürahinizin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

