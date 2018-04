Buse Terim'den dekorasyon tüyoları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Evimiz kendimizi en rahat ve huzurlu hissettiğimiz yer olmalı. Ben de kendi evimi dekore ederken en çok buna dikkat ettim" diyor Buse Terim... İşte diğer önerileri...

Evimde mobilyalar salonda perdelerimizle uyumlu olması açısından mor ve bej ağırlıklı. Hem modern hem klasik denilebilecek bir ev. Bir şömine köşemiz var, orada ise sarı ve turkuazlar hakim. Evin daha çok vakit geçirdiğimiz bölümü salon. Bu yüzden aksesuarların daha yoğun olduğu yer de salonumuz. Ufak bir balkonumuz var, burası da keyifle kullandığımız bir alan. Genelde akşam yemeklerini burada yiyoruz. Ribbon Flowers sayesinde her haftanın başında evimi taze çiçeklerin kokusu sarıyor. Sitenin işleyişi şu şekilde: Haftalık üye oluyorsunuz, her hafta Ribbon Flowers’ın kurucusu Buse’nin kendi zevkine göre hazırladığı çiçekler kapınıza geliyor. İsterseniz onlar her hafta yeni bir

vazo gönderip hafta bittiğinde boş vazonuzu geri alıyorlar, isterseniz kendi evinizde bulunan vazoyu verebiliyorsunuz ve o vazoya göre bir aranjman yapıyorlar. Bir evi tamamlayan şeylerin en başında canlı çiçeklerin de olduğuna inanıyor ve bu taze dokunuştan çok keyif alıyorum.