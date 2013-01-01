Cabinet'ten yeni yüzeyler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Minimalist ama sıcak vurgulara sahip Cabinet, yüzey çeşitlerinin çok yönlü seçkisi ile zamansız tasarım tutkunları için net bir atmosfer yaratıyor.

Ölçüye, ihtiyaca ve kişiye özel dolaplarıyla hayalinizdeki evi yaratmanıza yardımcı olan Cabinet, yüzey çeşitlerinin çok yönlü seçkisi sayesinde özgün materyal ve zamansız tasarım tutkunları için net bir atmosfer yaratıyor.

Cool görünüm, canlı ayrıntılar: Gerçek beton dolgulu (veya daha uygun fiyata sahip beton dekor dolgulu) raylı kapıların renk nüansları beyazdan griye değişiklik gösteriyor. Betondaki tipik hava delikleri materyale etkili yapısını veriyor. Gerçek ve eski kirişten elde edilen masif meşe concerna görünür koyu gölge aralıkların belirlediği ve güçlü bir ifadeye sahip yüzeyiyle göz kamaştırıyor. Bu materyalin kombine edilmesiyle ortaya çok sıcak bir görüntü çıkıyor ve açık çizgilere sahip olduğu kadar davetkar da olan bir mekan etkisi yaratılıyor. Dolaplar şehirdeki eski tarihi binalara nasıl uyumluysa tasarım evleriyle de bir o kadar uyumluluk sağlıyor. Bu dolaplar aynı zamanda kontrast oluşturarak klasik mekanların veya Landhaus stilinin de tamamlayıcısı oluyorlar.