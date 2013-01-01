Camdan yeni dünya

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Yepyeni bir markayla tanışmaya hazırlanın!

Çiçek tasarımcısı Ege Soley imzasıyla yepyeni bir marka Sable & Soley ile tanışma hazırlanın. Macro Center'larda ve Ege Soley'in butiğinde yerini alan camdan dünyalar ister kendiniz ister sevdikleriniz için...