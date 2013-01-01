Cennet kuşu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu çiçek adını, papağan gagasına benzeyen formundan almıştır.

Çiçeklenme: Temmuz-Eylül



Organik maddece zengin bahçe toprağı tercih eder. Geçirgen olması bitki için önemlidir. Katacağınız toprak çürüğüyle onu daha da mutlu edebilirsiniz. Toprak hafif nemli kalacak şekilde sulama yapın. Fazlası kök çürümesine yol açar. Sonbahar-kış döneminde daha az sulama yapılmalıdır.



Nasıl bakılır?

İlkbahar-yaz döneminde ayda iki kez, sonbahar-kış döneminde de ayda bir kez sıvı gübre verilmelidir. Soğuk iklimlerde saksıda yetiştirmek daha sağlıklıdır. Hava sıcaklıklarının düştüğü dönemlerde iç mekana alın. Güneş alan yerleri tercih eder. Rüzgardan korumayı da ihmal etmeyin.

Tohumla üretebilirsiniz ancak bu oldukça yavaş bir işlemdir. Çünkü çiçek vermesi uzun zaman alır. 5-6 yıl içinde çiçek verir. Bir başka yöntem de, ilkbaharda kökten ayırmadır. Dekoratif görünümlü çiçekleri 10-15 santimetre uzunluktadır ve kesme çiçek olarak çiçekçilikte de çok kullanılır. Çiçekler birkaç hafta taze kalır.