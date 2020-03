Çöl ikliminden ev ve ofis iklimine… Kaktüs, egzotik güzelliği ile mekanlarımıza şıklık katıyor. Üstelik bakımının kolaylığı ile cazibesine cazibe katıyor.

Ev dekorasyonu trendleri arasında son yıllarda yükselişe geçen kaktüs, farklı türleri, ilginç görünümü ve renkli çiçekleri ile mekana egzotik bir şıklık katıyor. Çetin çöl şartlarına dayanan, az su ile yetinebilen, çok emek istemeyen bu dikenli, egzotik bitki; evlerimizi, ofislerimizi, bahçelerimizi süslemeyi sürdürüyor. Her ne kadar bakımının kolaylığı ile bilinse de kaktüs de her bitki gibi yetiştirilmesinde ve çoğaltılmasında önemli noktalar barındırıyor. Aslında genel adı kaktüsgiller olan bu bitkinin birçok türü var. Ülkemizde tüm bu türler için kaktüs kelimesi kullanılıyor. Kaktüsgillerin her bir üyesinin bakımı kendi içinde ayrılıyor olsa da genel hatları ile kaktüs bakımının anahtarlarını vermek mümkün. İşte kaktüs yetiştirmeye dair anahtar öneriler ve yaşam alanınızda kullanabileceğiniz dekorasyon önerileri.







Farklı türleri, ilginç görünümü ve renkli çiçekleri ile kaktüs, mekana egzotik bir şıklık katıyor.





Kaktüs Bakımının Püf Noktaları

Kaktüs, bakımının kolaylığı ve dayanıklılığı ile bilinen bir bitki. Çok az su ile yaşayabilir, toprağı değiştirilmeden çok uzun zaman geçirebilir. Kaktüs bakımı için temelde iki nokta önemlidir. Birincisi kaktüsümüzü muhakkak güneş alan bir yere koymalıyız. Kaktüs güneşi çok seven bir bitkidir. Az güneş alan bir yerde yaşamını sürdürebiliyor olsa da gelişmesi ve özellikle çiçekli türlerinin çiçek verebilmesi için güneş, olmazsa olmazdır. Nitekim kaktüsün gelişme zamanı güneşi en çok alabildiği dönem olan yaz aylarıdır. İkinci nokta ise kaktüsümüze az su vermektir. Çok az su ile yaşamını sürdürebilen kaktüs, çok su verildiği takdirde fazla su depolayacak ve bu da dikenlerinin yumuşamasına ve sonuç olarak bitkimizin çürümesine neden olacaktır. Suyu ne zaman vereceğimizi bulmanın en iyi yolu toprağına bakmaktır. Toprak suyun ne zaman verilmesi gerektiğini size söyler. Nasıl mı? Çoğu bitkiye toprağının üst kısmı kuruduğu zaman su verilmesi gerekir. Kaktüs için ise toprağının üstünün kuruması yetmez, toprağının altının da kuruması gerekir. Kaktüsümüze ancak toprağının altı da kuruduğunda su vermeliyiz. Kısacası toprak sizinle konuşacaktır; onu dinleyin. Ne var ki toprağın konuşmadığı bir konu vardır: Mineral oranı. Kaktüs için çok mineralli bir toprağa gerek yoktur. Ancak iki sene içinde kaktüs toprağındaki mineraller tamamen biteceğinden, iki senede bir toprak değiştirmek faydalı olacaktır. Kaktüs toprağı çakıl karışımlı olmalıdır. Özellikle alt kısmına tamamen çakıl yerleştirmek fazla suyun aşağı akmasını sağlayarak, kaktüsümüzü çürümekten korur.





Kaktüs Nasıl Çoğaltılır

Çoğaltma döneminde olan bir kaktüsün ana gövdesinde yavru bir kaktüs ortaya çıkar. Çoğaltma işlemi için ana gövdeye bağlı olan bu yavru kaktüs, bir bıçak yardımı ile kökünden ayrılır ve yeni bir saksıya aktarılır. Ayırma işlemine başlamadan önce yeni saksının toprak ve çakıl taşı karışımının ile hazır olması gerekir. Yavru kaktüs kesildikten sonra açıkta uzun süre kalmamalıdır, hazırlanmış olan yeni saksıya hemen aktarılmalıdır. Bu işlemin ardından can suyu verilmeli ve bol güneş ışığı alan bir noktada büyümeye bırakılmalıdır. İşte yeni kaktüsümüz hayata başladı. Çoğaltma işleminde iki temel noktaya dikkat etmeliyiz. İlk olarak bu işlem için çoğaltma dönemi olan sıcak ayları tercih etmeliyiz. İkincisi tek seferde bir kaktüsten ancak iki yavru kaktüs ayırabiliriz. Daha fazlası kaktüsümüz için zararlı olacaktır. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde seneler boyunca yeni kaktüsler üretmenin yanında, ilk kaktüsümüzün de sağlığını koruyabiliriz.







Kaktüsümüzün ana gövdesinden çıkan yavru kaktüsü yeni bir saksıya yerleştirerek yeni bir kaktüs elde edebiliriz





Mekanınızdaki Egzotik Güzellik: Kaktüs İçin Dekorasyon Önerileri

Evimizi ve ofisimizi süsleyen kaktüs için farklı alanlarda, farklı kullanım tercihleri yapmak mümkün. Kaktüsün çeşitli boyutlarda, çeşitli şekillerde, hatta çeşitli renklerde bulunabiliyor olması, dekorasyon konusunda geniş bir yelpaze sağlıyor. Olanaklar bu kadar genişken kafaların karışması da normal. Bu yüzden çeşitli kullanım önerilerini sizlerle paylaşıyoruz. Önce evimizde nerelere yerleştirebiliriz, buna bakalım. Çalışma masanız pencerenize bakıyorsa küçük küçük, yan yana birçok kaktüsü pencere kenarına dizebilirsiniz. Böylece çalışma alanınızda egzotik bir şıklık yaratırsınız. Çalışma masasının kenarına, kalemliğinizin yanına da küçük bir kaktüs koyarak masanızın üzerinde şık bir atmosfer yaratmanız mümkün. Biraz genişçe bir kaktüsünüz varsa yemek masasının ortasına yerleştirerek masa düzeni konusundaki farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Tercihiniz uzun ve büyük kaktüslerden yanaysa evinizdeki renkli bir duvarın önüne yerleştirebilir, duvarınıza astığınız şık bir çerçeve ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Ofisinizde ise büyük bir kaktüsü masanızın yanına, ofisinizin girişine yerleştirebilir, şık bir saksı ile görünümü zenginleştirebilirsiniz. Ofis masanız içinse farklı renkteki birçok saksı ya da bardağın içine yerleştirilen kaktüs çeşitleri ile ofis masanızı güzelleştirebilirsiniz. Küçük bir sehpanın üzerine yerleştireceğimiz farklı çeşitteki kaktüsler ile evimize veya ofisimize şıklık katmak mümkün. Başka bir seçenek ise kaktüslerimizi, ahşap, dekoratif bir merdivenin üzerine, farklı dekoratif ürünler ile birlikte yerleştirmek. Tüm bu seçenekler ile evimizde ve ofisimizde hoş dekoratif alanlar yaratabiliriz.