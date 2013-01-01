Şehir hayatında küçülen metrekareler, evlerde işlevsel ürünleri ön plana çıkarıyor. Doğtaş’ın Paola Köşe Takımı dar alanlar için elverişli bir kullanım sağlıyor.

Çift kişilik yatak olabilme özelliği, geniş oturma ve saklama alanıyla öne çıkan Paola Köşe Takımı, rahatlığı ve işlevselliğiyle küçük alanlarda büyük işler başarıyor.

Pastel rengiyle sade bir duruş sergileyen Paola, çift kişilik yatak olabilme özelliği ve geniş saklama alanıyla avantajlı bir seçim oluşturuyor. Geniş oturma alanı bulunan Paola Köşe Takımı, misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamanızı sağlıyor. Paola Köşe Takımı’nın depolama alanı sunan bazası, sizi fazla eşya derdinden de kurtarıyor.