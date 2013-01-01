Çift kişilik yatak olabilme özelliği, geniş oturma ve saklama alanıyla öne çıkan Paola Köşe Takımı, rahatlığı ve işlevselliğiyle küçük alanlarda büyük işler başarıyor.
Pastel rengiyle sade bir duruş
sergileyen Paola, çift kişilik yatak olabilme özelliği ve geniş saklama
alanıyla avantajlı bir seçim oluşturuyor. Geniş oturma alanı bulunan Paola Köşe
Takımı, misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamanızı sağlıyor. Paola Köşe
Takımı’nın depolama alanı sunan bazası, sizi fazla eşya derdinden de kurtarıyor.