Yaz ayları gelip çattığında pek çok kişi bunaltıcı sıcaklardan kendini nasıl koruyacağını düşünmeye başlıyor. Yaz mevsimini yüksek sıcaklığa sahip şehirlerde geçirenler de haliyle vantilatör gibi yıllardır kullanılan pratik serinleme çözümlerine yöneliyor. Vantilatörlerle ilgili bilmeniz gereken pek çok şeyi sizin için derledik.

Yaz ayları geldiği zaman herkes bunaltıcı sıcaklardan kendini nasıl koruyacağını düşünmeye başlıyor. Yaz mevsimini sıcaklık derecesinin yüksek olduğu şehirlerde geçirenler vantilatör gibi yıllardır kullanılan pratik çözümlere yöneliyor. Peki modelleri nelerdir, satın alırken nelere dikkat etmek gerekir, zararları var mıdır? Tüm bu sorulara sizler için yanıt verdik…



Vantilatör Çeşitleri Nelerdir?

Serinlemenin en kolay yolunu ayağınıza getiren vantilatörleri seçmeden önce hangi alanda ne şekilde kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bu nedenle vantilatör çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek gerekiyor.

Ayaklı Vantilatörler: Ayakları sayesinde her yere rahatça taşınabildiği için en yaygın kullanılan çeşitlerden biridir. Serinlik ihtiyacı duyduğunuz her odaya, isterseniz balkona bile taşıyabilir, yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Ayakları sayesinde her yere rahatça taşınabildiği için en yaygın kullanılan çeşitlerden biridir. Serinlik ihtiyacı duyduğunuz her odaya, isterseniz balkona bile taşıyabilir, yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Tavan Vantilatörleri: Tavana monte edilerek kullanılır ve odadaki her yere eşit derecede serinlik verir.

Tavana monte edilerek kullanılır ve odadaki her yere eşit derecede serinlik verir. Buharlı Vantilatör: Son yıllarda hem evlerde hem de işletmelerde yaygın olarak kullanılan buharlı vantilatör, içindeki su haznesi sayesinde bulunduğunuz ortama düzenli nem vererek çok daha fazla ferahlamanıza ve mekanın nem oranının dengelenmesine yardım ediyor.





Vantilatör Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vantilatör satın alırken fiyat haricinde göz önünde bulundurulması gereken pek çok kriter var.

Hava sıcaklıkları artık her geçen gün daha fazla ısınıyor. Haliyle dönüş hızını gösteren kademe sayısının fazla olduğu modeller tercih edilmeli.

Sağa ve sola doğru güçlü şekilde dönerek alanın tamamını serinleten modellere öncelik verilmeli. Aksi halde üründen beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz.

Uzun yıllar sorunsuz kullanım vadeden kaliteli markalar seçilmeli.

Pervane uzunluğu geniş olan vantilatör modellerinin geniş alanları daha güçlü bir şekilde serinleteceği unutulmamalı.

Zararları Var mıdır, Nasıl Kullanılmalı?

Uzmanlar vantilatörlerin dikkatli kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çünkü geceleri uyurken yatak odalarında da yaygın kullanılan vantilatör, serinliğine saatler boyunca maruz kalındığı takdirde çeşitli sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Yani cilt ve boğaz kuruluğu, kramp, kas ağrıları gibi riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle gece boyu çalıştırmak istediğiniz zaman aralıklı moda almalı, en düşük derecede ve sağa sola dönecek şekilde çalıştırmalısınız. Vantilatör serinliğine doğrudan ve uzun süre maruz kaldığınızca günler süren boyun tutulmaları yaşayabilirsiniz.





Boyun tutulması, kas ağrıları soğuk algınlığı gibi problemler yaşamamak için dikkatli şekilde kullanmalısınız.

Ev Dekorasyonuna Uygun Modeller de Var

Salonunda kullanmak isteyen kişiler vantilatör modellerinin ev dekorasyonuna uyumu konusunda birtakım soru işaretlerine sahip olabiliyor. Unutmayın ki ev dekorasyonuyla uyumlu, şık tasarımıyla öne çıkan alternatifler de yok değil. Son yıllarda fazlaca üretilen siyah ve metalik modeller göz zevkini bozmadığı gibi mobilyalarla da uyum yakalıyor. Aynı şekilde kahverengi tonlarının ağırlıkta olduğu daha klasik salonlar ve odalar için tavana monte edilebilen ahşap vantilatör gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ayaklı seçenekleri ise serinliğe ihtiyaç duyduğunuz saatler arasında çalıştırdıktan sonra evin herhangi bir köşesine kaldırabilirsiniz.