Yaz ayları geldiği zaman herkes bunaltıcı sıcaklardan kendini nasıl koruyacağını düşünmeye başlıyor. Yaz mevsimini sıcaklık derecesinin yüksek olduğu şehirlerde geçirenler vantilatör gibi yıllardır kullanılan pratik çözümlere yöneliyor. Peki modelleri nelerdir, satın alırken nelere dikkat etmek gerekir, zararları var mıdır? Tüm bu sorulara sizler için yanıt verdik…
Serinlemenin en kolay yolunu ayağınıza getiren vantilatörleri seçmeden önce hangi alanda ne şekilde kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bu nedenle vantilatör çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek gerekiyor.
Uzmanlar vantilatörlerin dikkatli kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çünkü geceleri uyurken yatak odalarında da yaygın kullanılan vantilatör, serinliğine saatler boyunca maruz kalındığı takdirde çeşitli sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Yani cilt ve boğaz kuruluğu, kramp, kas ağrıları gibi riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle gece boyu çalıştırmak istediğiniz zaman aralıklı moda almalı, en düşük derecede ve sağa sola dönecek şekilde çalıştırmalısınız. Vantilatör serinliğine doğrudan ve uzun süre maruz kaldığınızca günler süren boyun tutulmaları yaşayabilirsiniz.
Boyun tutulması, kas ağrıları soğuk algınlığı gibi problemler yaşamamak için dikkatli şekilde kullanmalısınız.
Salonunda kullanmak isteyen kişiler vantilatör modellerinin ev dekorasyonuna uyumu konusunda birtakım soru işaretlerine sahip olabiliyor. Unutmayın ki ev dekorasyonuyla uyumlu, şık tasarımıyla öne çıkan alternatifler de yok değil. Son yıllarda fazlaca üretilen siyah ve metalik modeller göz zevkini bozmadığı gibi mobilyalarla da uyum yakalıyor. Aynı şekilde kahverengi tonlarının ağırlıkta olduğu daha klasik salonlar ve odalar için tavana monte edilebilen ahşap vantilatör gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ayaklı seçenekleri ise serinliğe ihtiyaç duyduğunuz saatler arasında çalıştırdıktan sonra evin herhangi bir köşesine kaldırabilirsiniz.