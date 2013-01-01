Dijital duvar kaplama çözümü

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HP'den dijital yenilik

HP, özel baskılı duvar dekorasyonu üretimine yönelik tasarladığı bulut özellikli dijital duvar kaplama çözümünü, iş ortaklarıyla birlikte kamuoyuna duyurdu. Yeni dijital baskı çözümü, 9-12 Ocak tarihleri arasında Frankfurt’taki Uluslararası Ev Fuarı Heimtextil’de sergilenecek. Birçok farklı bileşenden oluşan bu yeni uygulama, hızla gelişen özel dekorasyon pazarındaki yenilikleri, baskı hizmetleri sağlayıcılarının (PSP) ve duvar kaplama üreticilerinin kullanımına sunuyor.Yeni dijital baskı çözümünün öncelikli bileşenlerinden biri olan WallArt, duvar kaplama işlerini büyütmeyi düşünen müşteriler için, sezgisel ve kolay kullanımlı bir araç. PSP'ler ve duvar kaplama üreticileri, otomatikleştirilmiş ölçüm süreçleri sayesinde tasarım yaparken, bulut üzerinden müşterilerle çalışarak, onların yüksek kalitedeki görseller ve metinler yoluyla özelleştirilmiş duvar kaplamaları oluşturmalarını sağlıyor. Ek bir yazılım veya altyapı desteği gerektirmeyen bulut tabanlı HP WallArt Çözümü, müşteri yorumlarına ve onaylarına izin vererek tüm tarafların sürece dâhil olmasına fırsat tanıyor.

