IKEA, SÄLLSKAP Koleksiyonu ile doğal yaşamın sadeliğini modern dünyayla buluşturuyor.

Geleneksel İskandinav tasarımlarını günümüz yaşantısını kolaylaştıracak fonksiyonlarla bir araya getiren SÄLLSKAP koleksiyonunda ‘iyi şans’ın sembolü dört yapraklı yoncalar bazen bir nevresimin ya da peçetenin üzerinde bazen de bir çorba kasesinin dibinde karşımıza çıkıyor.

SÄLLSKAP koleksiyonu nasıl doğdu?

Bir-iki yüzyıl önce, çocukların var olduklarının bilindiği ama ortalıkta görünmedikleri, iyi tasarımın sadece varlıklı kişilere özel olduğu zamanlar vardı… Sonra bir şeyler değişti! Yazar Ellen Key ve sanatçı Carl Larsson gibi itibar sahibi İsveçliler, daha sonra ‘allroom’ yani ‘herkesin odası’ diye ifade edilebilecek, ailenin küçük-büyük tüm bireylerinin bir arada olabildiği odaların, yaşam alanlarının tohumlarını attılar. Bu değişim sadece, herkesin bir arada olabildiği yaşam alanları anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda güzelliğe, kaliteye yaşamda yer açmak ve herkesin iyi tasarıma ulaşabilmesi demekti. İşte SÄLLSKAP Koleksiyonu da bu fikirden doğdu!

Doğayı sevip modern hayattan kopamayanlar…

Hem şehir hayatını sevip hem de doğal yaşamın dinginliğine, huzuruna özlem duymak mümkün. SÄLLSKAP, tam da böyle düşünenlere hitap ediyor. Mobilya, aydınlatma, tekstil ve sofra aksesuarlarından oluşan koleksiyon, her nerede yaşıyor olursanız olun, doğal yaşamı ve İskandinav esintileri ile evinize getiriyor. Her alana uyacak şekilde tasarlanan koleksiyonunun ana malzemesi masif ahşap. Koleksiyonun kalbinde ise sıçratma tekniğiyle boyama ve kilim deseni gibi geleneksel tekniklerden ilham alan ev tekstilleri yer alıyor.

Bir odanın atmosferini değiştirmenin en kolay yolu olan kumaşlar, geleneksel İsveç desenlerinden ilham alan yastık kılıfları, modernize edilmiş bir kırsal yaşamı evinize getiriyor.

Koleksiyonda neler var?

Hem göz önünde durmasını istediğiniz hem de ortalıkta olmaması gereken eşyalarınız için cam kapaklı bir dolap gibisi yoktur.

Geleneksel bir inanışa göre, çorba kasesinin dibindeki bir dört yapraklı yonca, sofradakilere iyi şans getirir. Bu inanış gerçek olsun ya da olmasın; SÄLLSKAP kasenin, yemek bittiğinde bile iyi görünmesini sağladığı kesin…

Dört yapraklı yoncalarla hayatınıza biraz aydınlık, renk ve eğlence katmaya ne dersiniz? SÄLLSKAP aydınlatmayı ister sarkıt lamba, isterseniz masa lambası olarak kullanabilirsiniz.

Günlük koşturmacada sürekli kaybolan şeyleri aynanın yanına toplayın. Veya sadece güzel tasarımlı bir aynayla yaşam alanınızın havasını kolayca değiştirin.

Sardunyalar içinde rahatça uyurken sakın unutmayın; bazen eski olan, yepyeni hissettirir! Tıpkı her yere sığabilen bu saklama bölmeli bank-koltuk gibi…