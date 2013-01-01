Doğal ve özgün tasarımlar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Atölye Craft'tan insana iyi gelen doğal ve özgün tasarımlar...

Tüm parçaların tek tek ve el işçiliğiyle hazırlandığı Atölye Craft, hediyelere, ev dekorasyonlarına, takılara, özel gün aktivitelerine farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Organizasyonlarını akıllarda kalacak bir tasarımla ödüllendirmek isteyen kurumsal firmalardan, özel günlerini planlayan çiftlere, evini özgün objelerle renklendirmek isteyen bireylere hitap eden seçenekleriyle Atölye Craft özgün tasarımlar yaratıyor. Bir klasik haline gelen nikah şekeri yerine farklı bir alternatif arayanlar için hazırlanan doğal Alaçatı sabunları çiftlerin konseptinize göre tasarlanıyor. Uzakdoğu felsefelerinin dekorasyona kattığı mistik havayı en iyi biçimde yansıtan mandala desenli ahşap tasarımlar gerek takılarda gerekse de dekorasyonda çeşit çeşit renk ve ahşap seçeneğiyle sunuluyor.

Mandalalı bardak altlıkları, sunum kütükleri, lavanta keseleri ve minik kütüklere çalışılan nikah şekerlerinden oluşan portföy ile ilgili daha fazla bilgi almak için www.atolyecraft.net ve www.instagram.com/atolyecraft adreslerini takip edebilirsiniz.

