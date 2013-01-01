Domates nasıl yetiştirilir?

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Yaz günlerinin vazgeçilmez sebzesini kendiniz yetiştirin...

Sıcak ve ılıman iklimlerden hoşlanır. Her tür toprakta yetişebilmesine rağmen toprağın drenajının iyi, derin, humus ve besin maddelerince zengin olmasına dikkat etmelisiniz. Tınlı toprakları da çok sever ve bu topraklarda yetişirse erken ürün verir. Ağır karakterli, su geçirgenliği zayıf ve havalanması zor topraklar, domates yetiştirmek için pek uygun sayılmaz. Dünyadaki 10 bin domates türünün Türkiye'de yetiştirilmeye en uygun olanları Pearson ve SC 2121 cinsleridir.



* EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.