Duvar rengi seçerken bunlara dikkat!

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Evinize yepyeni bir hava katmak için işe duvar rengini değiştirmekle başlayabilirsiniz. Renk, desen ve biraz yaratıcılıkla ev dekorasyonunuzda eşşiz bir fon yaratabilirsiniz!

Tonlarınızı bilin

Duvar renginde en önemli hedef, içerideki her türlü eşya ve aksesuar ile uyum içinde olacak en doğal tonu yakalamaktır. Bu duvar rengi odadaki diğer altı vurgu rengi ile (yer, mobilya kumaşları, perde, mobilya renkleri, aksesuarlar ve bitkiler) uyum içinde olmalıdır.



Deneme yapın

Boya renkleri, karteleda göründüğü renkte çıkmaz. Küçük alanda farklı, geniş .duvarda ise daha farklı duracaktır. Bu yüzden boya seçerken bir duvarda deneme yapın.



Derinlik katın

Eger mekanda derinlik hissi yaratmak istiyorsanız, bir rengin koyu değeri ile kendisini bir arada kullanmayı deneyebilirsiniz.



Vurgu yapın

Mekanı bölmek ya da farklı köşeleri vurgulamak istiyorsanız, farklı renk tonlarını kullanın.

