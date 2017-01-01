ELLE Decoration dergisinin uluslararası tasarım yarışması EDIDA’nın Türkiye kazananları, BESA Grup’un Bodrum’daki gayrimenkul projesi ‘The BO Viera’ sponsorluğunda Fenix’de düzenlenen partiyle ödüllerini aldı.

EDIDA 2017 ÖDÜLLERİ VERİLDİ

ELLE Decoration dergisinin uluslararası tasarım yarışması EDIDA’nın Türkiye kazananları, BESA Grup’un Bodrum’daki gayrimenkul projesi ‘The BO Viera’ sponsorluğunda Fenix’de düzenlenen partiyle ödüllerini aldı.





Her ülkede Elle Decoration editörlerinin seçimleriyle belirlenen ve 14 kategoride ödül verilen gecede tasarım, mimari ve dekorasyon dünyasının profesyonelleri ile ünlü markaların temsilcileri bir araya geldi. Ödül gecesinin sunuculuğunu sevilen oyuncu Zeyno Günenç üstlenirken, BESA Grup’un Bodrum’daki gayrimenkul projesinde The BO Viera sponsorluğu üstlendi. Ozan Doğulu ve Orkestrası’nın performansıyla hareketlenen gece, DJ Tarık Koray’ın enerjik müzikleriyle son buldu.





EDIDA 2017 TASARIM ÖDÜLLERİNİ KİM KAZANDI?

Yılın Tasarımcısı: Ece Yalım-Oğuz Yalım (Ece Yalım Studio)

Yılın Genç Tasarımcısı: Doğanberk Demir-Yeşim Eröktem (Day Design Studio)

Özel Onur Ödülü: Yılmaz Zenger

Banyo Kategori Birincisi: Eternity serisi ile Sebastian Conran (Vitra)

Zemin Kaplama Kategori Birincisi: Blossom halı ile Luis Fuentes Arambula (Stepevi)

Kumaş Kategori Birincisi: Stunsig kumaş koleksiyonu ile Pınar&Viola (Ikea)

Yatak Odası Kategori Birincisi: Büyülü Oda koleksiyonu ile Banu Yentür (Haremlique)

Mutfak Kategori Birincisi: Baz:Biz mutfak ile Şule Koç (İntema Yaşam)

Mobilya Kategori Birincisi: Tabaka sehpa ile Mustafa Toner (Enne)

Aydınlatma Kategori Birincisi: Fragile Nature koleksiyonu ile Umut Yamaç

Oturma Ünitesi Kategori Birincisi: Boccaporto oturma birimi ile Metrica tasarım ofisi (Koleksiyon)

Dış Mekan Mobilya Kategori Birincisi: Cosa Barbecue barbekü ile Ayşin Uluganer&Berkan Kaplan (Aniva)

Duvar Kaplama Kategori Birincisi: MY Collection ile Michael Young (Gorbon)

Masaüstü Aksesuar Kategori Birincisi: Parrot karaf ve bardağı ile Tomas Kral (Nude)