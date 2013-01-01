Floral dokunuşlarla evde yeni yıl havasını hissetmek için 5 farklı çiçek tasarımcısı ile buluştuk! Her birinin özgün tasarımlarıyla şekillenen yılbaşı ağaçlarını siz de ev dekorasyonunuza ekleyebilirsiniz.

Hazırlayan: Selen Okan/Evbahçe

Fotoğraflar: Nurdan Us ta

Fotoğraf asİstanı: Seher Çataloğlu

Tuba Yavuzer & Umut Günaçar / Joy Flowers

Neşe, keyif ve bolluk

“Neslihan Sadıkoğlu ile birlikte Joy Flowers’ın üç ortağı olarak yılbaşı dekorlarımızda klasik tasarımlarımızın yanı sıra, ezber bozan tasarımlara ve renklere yer veriyoruz. Kırmızı, yeşil, bordo her ne kadar yılbaşında en çok tercih edilen renkler olsa da, yılbaşı havası için her renk mevcut! Ağacımızın klasik yerde duran bir ağaç olması yerine masa üzeri ağaçlar olmasını tercih ediyoruz. Hem evlerde çok daha az yer kaplıyorlar hem de yılbaşı havasını sonuna kadar yaşatıyorlar. Tasarladığımız yılbaşı ağacının, birçok boyutunu yapıyoruz. Böylelikle ister yılbaşı davetlerinde masalarınızda kullanabiliyor, isterseniz de evinizin farklı köşelerinde konumlandırabiliyorsunuz. Bir başka güzel tarafı da çok dayanıklı olması... Yeni yılda hayatın pozitif taraflarına odaklanıp onları daha da çoğaltmak istiyoruz. İsmimizin enerjisi yani neşe, sevinç, keyif ve mutluluk ile yepyeni tasarımları çevremize yaymayı amaçlıyoruz.”





Yunus Çetin / yunuskarma

Doğal enerji

“Gözümüz, artık biraz daha net, keskin ve gösterişten uzak olan şeyleri görmek istiyor. Bu sebeple yeni yıl dekorunda sade ferah ve aydınlık tasarımları tercih ediyorum. Gün geçtikçe her şey değişiyor… Yılbaşı ağaçları ise bu değişime ayak uyduramadı maalesef. Ben de bu değişimi boyutsal anlamda da yansıtabilmek için farklı materyalleri tasarımın içine dahil ettim. 4000 adet cam tüpün içine yerleştirilmiş çiçeklerden oluşan bir ağaç, bu sayede hayat buldu! Bir sonraki aşamada ise doğal dokular sahneye çıkıyor! Biraz yosun, biraz ağaç kabuğu ve vazgeçilmezimiz çiçekler… Yeni yılda; hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz fırsatları yakalayıp iyi bir şekilde değerlendirmenin yanında hem kendimi hem de çevremi huzurlu görmeyi istiyorum.”





Ayça Paksoy Sözen / Penny Blooms&Beans

Yeni heyecanlar

“Işıklar... Mumlar… Işıltı yaratabilecek her şey bana minik umutlar, minik tılsımlar gibi geliyor. Yeni yılın yaratması gereken o tatlı heyecana zemin sağlıyor sanki! Bir de her sene belki de bir farklılığı olmalı yılbaşı dekorunun. Biz alışılmış yeşiller, kırmızılar yerine ana renk olarak mor ve gümüşü seçtik. Bunu Evbahçe’ye özel minik ev ve bahçelerle dekore ettik. Yeni yıl yeniliklerle gelmeli. Yeni kararlar aldırmalı bize! Yeni heyecanlar yaşatmalı. Penny için; yeni yıl yeni tasarımlar, yeni yaratımlar demek. Yeni yılda öncelikle yıllardır kaybedilen dünya barışını bizlere geri kazandıracak bir mucize diliyorum. Sonra da bunu koruyabilecek toleransa sahip olmak için tüm insanlığa güç diliyorum. Ve tabii Türkiye için aydınlık günler diliyorum. İçinde bulunduğumuz karanlıkta, dünyanın en keyifli işini yapıyor olmak bile hak ettiği kadar tatlı gelmiyor ne yazık ki...”





Müge Arı Şenikoğlu / Muguet Flowers

Renklerin buluşması

“Yeni yıl dekorunda her yıl olduğu gibi bu yıl da olmazsa olmazlar var. Bunların başında ev veya işyeri girişine asacağınız kapı süsleri geliyor. Misafirlerinize renkli bir ‘merhaba’ demek için ideal! Ayrıca, yeni yıl sofranız için yeşil, kırmızı ve doğal tonların bir arada olduğu aranjmanlar ve tabii ki sofranıza ışıltı katacak şamdanlar da listemizde yer alıyor. Çiçek olarak favorilerim arasında ise; Salix dalları yani gümüşler ve ilex’ler geliyor. Canlı renklerin bulunduğu tasarımların, ortamın enerjisini arttırdığını düşünüyorum. Yeni yıla bol enerji ve motivasyon ile girmeyi istediğim için renkli bir ağaç yapmayı tercih ettim. 2017’de herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yeni yılın işimle ilgili yeni ve heyecan verici gelişmeleri de beraberinde getirmesi dileğiyle...”





Burcu Durdu / Sunday Flower Shop

Şans yanınızda olsun

“Yeni yıl dekorunda olmazsa olmaz benim için kokina çiçekleri! Gerçekten şans getirdiğine inanıyorum. Yalnız şans için kokinayı sevdiğimiz birinin bize hediye etmesi gerekiyor. Şansın başkalarına da yansıması için bu düşüncemi müşterilerimize bu dönem hep hatırlatıyorum. Yeni yıl ağacı olarak ise biraz farklı bir düzenleme tercih ettim. Okaliptus yapraklarından beyaz panel üzerine ağaç formu oluşturdum. Okaliptus yapraklarını çiçek arajmanlarında da kullanmayı çok seviyorum. Hazırlaması kolay, taşınabilir, yorumlanabilir, geliştirilebilir ve her ortama uyum sağlayabilecek konseptte bir düzenleme de olmasını istedim ve ortaya bu ağaç çıktı. 2017 yılı için dileğim ise; 2016’dan daha iyi, zevkli, estetik, güzel bir yıl olması. Herkesin sevdiği işi yapacak şansı bulması ve bu sayede daha mutlu, daha verimli çalışması ve yaşaması.”



