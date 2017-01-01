Birlikte paylaşılan bir anın fotoğrafını yerleştirdiğiniz çeşitli çerçeveler eşsiz hediyelerdir. Sevdiklerine hediye almayı düşünenlere çerçeve seçenekleri önerdik.

Sevdiklerinize; ailenize, eşinize dostunuza, sevgilinize hediye alacaksınız ve ne alacağınıza hala karar veremiyorsanız önerilerimize göz atmanızı öneririz. Sizler için birbirinden güzel ve şık çerçeve seçeneklerini derledik.



Fotoğraf Çerçevesi

Fotoğraflar anlarımızı ölümsüz kılar. Evimizde, iş yerimizde hayatımızı kısaca ve en etkili şekilde anlatan bir fotoğrafa mutlaka yer veririz. Bazen bu fotoğraf unutmak istemediğimiz duyguların hatırlatıcısı olsun isteriz. Duvarımızda ya da masa üzerinde sergilediğimiz fotoğraflar bize aynı zamanda kim olduğumuzu, hayattaki amacımızı da hatırlatan ufak motivasyon kaynaklarıdır. Fotoğraf çerçevesi sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel ve ne kıymetli hediyelerden biridir. Üstelik içinde unutamadığınız, birlikte paylaştığınız eşsiz bir anın fotoğrafı varsa. Çerçeve çeşitleri içinden sizler için birkaç seçim yaptık.





Dijital Çerçeve

Aslında sosyal medya bugün bir tür çerçeve görevi görüyor. İnstagram ya da facebook’ta paylaştığımız fotoğraflar beğenilip yorum yapılabiliyor. Artık neredeyse hiç fotoğraf bastırmıyoruz. Bütün fotoğraflarımızı dijital ortamda; telefonumuzda, flash belleğimizde, bilgisayarımızda arşivliyoruz. Ama insan mekândan bağımsız bir varlık değildir. İnsanın mekanla bağı devam ettiği sürece çerçeve; duvarımızı, komodinimizi, masamızı süslemeye devam edecektir. Dijitalden vazgeçemeyenler için dijital çerçeve mükemmel bir tercih olacaktır. Dijital fotoğraf çerçevelerinde bellek kart kullanılabiliyor. Böylece depolama alanı konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Bellek kartların fiyatlarının ucuzladığı bugünlerde neredeyse tüm arşivinizi saklayacak ve gösterebilecek hale geldi dijital çerçeveler. Saat, takvim, alarm, internete bağlanabilme özellikleriyle dijital çerçeve ofis ve evlerinizin vazgeçilmezi olacak. Fotoğraflarınıza fon müziği de ekleyebildiğinizi hatırlatalım. Adeta o anı müziğinde katkısıyla yeniden yaşamanızı sağlayacak dijital çerçeve, şık ve işlevsel bir hediye seçimi olabilir.



Saat, takvim, alarm, internete bağlanabilme özellikleriyle dijital çerçeve ofis ve evlerinizin vazgeçilmezi olacak.





Vintage Çerçeve

Ahşap, metal ya da ferforje üzerine eskitme işlemiyle yapılan çerçevelere vintage diyoruz. Fotoğraflarını baskı olarak saklayıp sergilemek isteyenler için harika bir seçenek. Sevdikleriniz için vintage çerçeve alıp içine kendi seçtiğiniz fotoğrafı koyarak eşsiz bir hediye verebilirsiniz. Vintage resim çerçevesi de bulunmaktadır. Ama bunlar ebat olarak fotoğraf çerçevesinden farklıdır. Herhangi bir çerçeveyi akrilik sprey boya ile renklendirerek vintage çerçeve haline getirebilirsiniz. Böylece el emeğinizi kattığınız için hediyeniz daha anlamlı olacaktır.



Herhangi bir çerçeveyi akrilik sprey boya ile renklendirerek vintage çerçeve haline getirebilirsiniz.





Anı Çerçeve

Anı çerçeve, size çeşitli anlarınızdan bir kolaj yapma imkânı sağlar. Bu kolajı istediğiniz konsepte birleştirebilirsiniz. Sevgilinizle ilkleriniz; ilk yemek, ilk tatil, ilk öpücük gibi bir konseptle hazırladığınız anı çerçeve, sevgilinizin gönlünü fethedecek bir hediye olabilir. Ya da çocuğunuzun doğumundan itibaren yürüdüğü, güldüğü, şaşırdığı, üzüldüğü çeşitli anları bir araya getirerek bir kolaj oluşturabilirsiniz. Onun büyüme sürecinin en güzel ve önemli anlarını bir araya getirerek vereceğiniz bu hediye, hayatta en önemli anlarını hatırlamasını sağlayacaktır. Anı çerçevesi sizin belirlediğiniz polaroid görünümlü fotoğraflardan oluşur. Bunun için genellikle üzerinde hasır ipler bulunan ahşap çerçeveler kullanmak son yıllarda oldukça popüler.





