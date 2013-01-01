Hazırlayan: Besray Köker/EvBahçe
Havalar güzelleşsin, güneş ısıtsın istesek de kavurucu sıcaklar gelince kendimize sığınacak gölge ararız. “Güneş harika ama biraz da gölge olsa fena olmaz” diyen sefa düşkünleri için en rahat 15 güneş yatağını seçtik.
İşte mikro-mimarinin en keyifli örneklerinden Dedon marka Jean Marie Massaud tasarımı, Tigmi siperlikli kanepe, İca
Aylaklık hakkı
Bahçe, kumsal ve havuz başı stilini belirleyen en şık ve heybetli mobilyalardır kuşkusuz güneş yatakları. Her yeni tasarım, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için artık çok daha korunaklı!
Lejyoner tarzı
Açık havada kolonyal bir dekorasyon kurgulamak isterseniz, ilhamınızı uzun zaman Fransız kültürü etkisinde kalmış Kuzey Afrika ülkelerinden alabilirsiniz. Taş saksılar, doğal hasır mobilyalar, demir aksesuarlar, çadırlar...
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