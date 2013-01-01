EvBahçe ile yaz keyfi

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EvBahçe dergisinin Temmuz sayısı çıktı.

EvBahçe dergisi temmuz sayısında da dopdolu… Yazın keyfini doyasıya çıkarabileceğiniz ilham verici fikirler ve alışveriş önerileri, mobilyalar, aksesuarlar ve çiçek tasarım önerileri derginin öne çıkan başlıklarından. Kah Mamma Mia filmiyle ünlü Skopelos adasındaki eve konuk olmak, kah Amerika’nın New York eyaletine uzanıp maskülen bir evin bahçesinde soluklanmak, Etnik Cape Town, egzotik Fas, tropikal Hawaii ve Akdenizli Santorini’den ilham alan tasarımlarla renklenmek isterseniz, EvBahçe'nin yeni sayısını kaçırmayın. Buse Terim’in kendi gibi renkli, sımsıcak terası, Provance stilini en iyi ifade eden mobilyalar ve aksesuarlar da EvBahçe’nin temmuz sayısında yer alıyor. Derginin okurlarına çok şık bir de hediyesi var: İngiliz bahçelerinin gülleriyle süslü 3 farklı minik defter… Sakın kaçırmayın!





