Evde detoks harekatı

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Ruhunuzda duyduğunuz ferahlık ve hafifliği yaşam alanlarınıza girdiğiniz zaman da hissediyor musunuz? Hayır mı? O halde harekete geçme vakti geldi. Evde ve bahçede detoks harekatı başlatıyoruz. Haber: EvBahçe

1- Evinizi ferahlatın

Öncelikle evdeki koyu renkleri kaldırın. Tüm mobilyaları değiştirecek değilsiniz tabii ki, kalın ve koyu renkli halıların yerine hafif bir şeyler serin. Yastıkların kılıflarını değiştirin, çiçek desenli floral renklere bürünsünler. Tekstilleriniz hafiflesin. Organizasyon konusuna gelince, fazlalıklardan kurtulun. Kalabalık görünen köşeleri daha organize hale getirin. Depolama problemlerinizi bir an önce çözün ve kendinize daha fazla yer açın.



2- Mobilya seçimleri

Genel bir detoks için harekete geçip mobilyalarınızı değiştirmeye karar verdiyseniz ekolojik tasarımlara doğru yönlenin. Doğal, ahşap malzemeli, kimyasal maddelerin, boyaların kullanılmadığı, doğal tekstillerle kombinlenmiş olan modelleri tercih edin.



