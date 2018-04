Evde retro zamanlar

Retroyu kim sevmez...

Hazırlayan: Besray Köker/Evbahçe



Zihnimizde eskiye yolculuk yapmayı, hatta anıları objelerle canlı tutmayı çoğumuz severiz. Geçmişimizin en ikonik ve özel parçalarını bulup stilize etmeye ve onları yaşam alanlarımızın bir parçası yapmaya uğraşınca; retro dünyanın kapıları bize ardına kadar açılır.



RETRO DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNERİLER

• İlk olarak hangi döneme dönüş yapmak istediğinize karar verin: Kitsch 50’ler mi, modern 60’lar mı, bohem 70’ler mi yoksa pop 80’ler mi?

• Sadece dönem yetmiyor, devamında döneme uygun bir de tema belirlemelisiniz. Bu hissi mutfaktan salona her köşeye yaymalısınız.

• Her odada odak noktası olacak bir köşe belirleyin. Örneğin salondaki kanepe ve çevresi. Kanepenin iki yanına, simetrik iki sehpa üzerine iki benzer abajur yerleştirin.

• Renk kullanımı retro tarzı oluştururken büyük önem taşır. Turkuaz ile nar çiçeği kontrastı veya turuncu ile orman yeşilinin uyumlu birlikteliği gibi...

• Retro tarzda çiçek desenleriyle geometrik desenleri birbirine karıştırmaktan korkmayın. Eklektik olun.

• Eğlenceye odaklanın ve tüm dekorasyon kurallarını unutun. Odanız renkli duvar kağıdı ile bırakın olduğundan azıcık küçük görünsün. Ancak retro bir duvar kağıdı sizi 1970’ler

Almanyası’na bir yolculuğa çıkarabilir.

• Emaye, desenli tencereler ve tabaklar, amorf formlarda seramik vazo ve bardaklar, geometrik desenli yastık ve sehpalar, yapay plastik çiçekler, metal duvar panoları, her çeşit biblolar, ama özellikle de yavru geyikler...

• Makrome örgü ve basamaklı saksılar, dev yapraklı salon bitkileri, üç boyutlu seramikler, metal ve ahşabın birlikte kullanımı retro tarzı evinize uygulayabilmeniz için sıralayabileceğimiz kilit objeler.



Güneş formunda pirinç veya ahşap gövdeli ayna ve duvar saatleri, özellikle 60’lı yıllar modernizminin ikonik parçalarından. Bu anlamda Ray ve Charles Eames’in ürün tasarımları size fikir verebilir.



Kulüp ve disko partileri kadar o dönemlerde ev partileri de oldukça revaçta. Evinizde bara dönüşebilen bir büfenizin olması kesinlikle retro bir fikir.



Hardal sarısından tarçına, mercan kırmızısından kan portakalına güneşin en güçlü tonları, retro tarzın evdeki vurgusunu artırıyor.



FAT LAVA AKSESUARLAR

1950 ile 1970’li yıllar arasında en popüler zamanını yaşayan seramik tekniği Fat Lava’nın en güzel örnekleri, Alman tasarım stüdyoları ve üreticileri tarafından o yıllarda yapılmıştır. Genel olarak sarıdan kiremite dönen renkleriyle ürünlere ismini, akışkan lavı andıran kabarık formu verir. Günümüzde ise renk şartı olmaksızın bu tekniği andıran seramik vazo ve aksesuarlar günden güne popülerliğini artırıyor.



UZMANLAR NE DİYOR?

Erdeniz Kurt

Endüstriyel ürün tasarımcısı

Stilin dönemine yansıyan en belirgin özellikler renk, form ve materyal kullanımındaki uyumdur. Objelerde çoğunlukla belirgin alanlar aydınlatma ve oturma elemanlarının tasarım ve renkleri olmuştur. Bu da mekanları sıcak, samimi bir yaşam alanı haline getir. Retro doğadaki natürel uyumu baz alır. Çoğunlukla kullanılan aynı şiddetteki pastel renk tonları, organik formlar sıcak ve belirgin mekanlar ortaya çıkarmıştır. Bu döneme ait sıcak ve samimi yaşantının formlara, renk ve objelere dönüşmüş halidir. Günümüzde kullanılan retro stili ise daha çok dönemin renk ve objelerinin kullanımı üzerine oluşturulmuş yansımalar. Retro dönemde mekanlar ile nesneler sıcak ve aynı dili konuşur. Günümüzde ise mimaride soğuk diye adlandırdığımız beton, mermer, çelik gibi mekansal malzemeler kullanılıp geri kalan aksesuar kısmında retro objeler öne çıkarılıyor yine de aynı sıcaklığı sağlayarak retro stili kalıcılığını gösteriyor.



Retro tarzda tasarımlarını günümüzde de bulabileceğiniz aydınlatma tasarımcıları:

• Serge Mouille

• Jorn Utzon

• Arne Jacobsen

• Greta Grossman

• George Nelson



