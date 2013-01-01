Evinizdeki fazlalıklarla vedalaşın!

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Minimalizm yeni bir trend değil, her zaman varlığını sürdüren, kendini bilen, ayakları yere basan bir stil! Siz de evinizdeki fazlalıkları belirleyin ve vedalaşmak için hazırlıkları yapın.

Neler yapabilirsiniz?

• Temiz ve net alanlar yaratın. Dağınık ve yığılmış eşyaları ortadan kaldırmalısınız. Atmaya kıyamadıklarınızı du¨zenleme u¨niteleri kullanarak gizleyebilirsiniz.

• Çok renk, desen, karmaşık geometrik desen kullanmayın. Mat, yalın ve soğuk renkler tercihleriniz arasında olmalı. Krem rengi, gri, beyaz, bej ve kahve ilk tercihleriniz olabilir.

• Aksesuarlarınızda mutlaka bir denge olmalı. Diğer stillerdeki gibi doğal bir yerleşim uygulamak yerine simetrik yerleşimlerden yana olmalısınız.

• Minimalist yerleşimde bir mobilyanızı odak noktası yapın. Diğer u¨nitelerini o merkezin etrafında du¨zenli ve karmaşa yaratmayacak şekilde konumlayın.

• Minimalist stili basit bir tablo gibi mobilyalar, sanat eserleri ve renk gibi diğer etkenler, bu tablo içindeki yatay ve dikey çizgiler olmalıdır.

• Ev dekorasyonunda kullandığınız eşyaları tezgah, raf ya da duvarlara serpiştirmek yerine benzer parçaları belirlenmiş bir alanda toplamanız gerekiyor. Her duvarınıza bir tablo asacağınıza, tek bir duvarda, birbirine uyumlu şekilde asılmış birçok tablonuz olsun. Çokluk içinde gu¨cu¨ barındırır ve birlikte duran bir dizi benzer eşya oldukça cesur, ancak du¨zenli bir anlatım sağlar.

• Cam, pencere gibi doğal ışık kaynaklarını maksimum şekilde kullanmalı, yapay ışıktan mu¨mku¨n olduğunca kaçınmalısınız.