Kendinize ait bir meteoroloji istasyonuna ne dersiniz?





Eviniz ve çevrenizdeki havanın kalitesini dilediğiniz zaman ölçümleyerek kendinize, çocuklarınıza ve ailenize daha sağlıklı bir yaşam sağlayabilirsiniz. Netatmo Weather Station cihazı, havadaki karbondioksit ve nem oranlarını ölçerek size önlem alma; dışarıdaki havayı her zaman ve hemen her yerden takip ederek kendinizin ve çocuklarınızın aktivitelerini hava durumuna göre düzenleyebilme fırsatı tanıyor.Netatmo Weather Station (Şehir Hava İstasyonu) ile hem içeride hem de dışarıdaki hava kalitesini gözlemleyerek günlük aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. iOS ve Android yazılımlı cihazlarınızla uyumlu çalışan, kolay kurulumlu Weather Station evinizdeki CO2 konsantrasyonunu ölçerek içeride hapsedilen havayı değerlendirir. Örneğin, CO2 aşırı düzeye ulaştığında taşınabilir cihazına gelen uyarı ile evinizi havalandırmak üzere harekete geçebilirsiniz. Dışarıda kullanılan modülü ise çevredeki hava kalitesini ölçerek kullanıcılara çocuklarla oynama, koşuya çıkma, işe yürüyerek veya arabayla gitme gibi dış ortamdaki fiziksel aktiviteler için en uygun zaman dilimlerini değerlendirme olanağı sağlar.Netatmo Weather Station ile:Hava durumu ve hava kalitesini hem içeride hem dışarıda takip edebilirGerçek zamanlı hava kalitesi uyarıları alabilirBulunduğu ortamdaki ses kirliliği ve basınç değerlerini ölçebilirİstasyonunuzun ölçümlerine her yerde ve her zaman erişebilirElde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla, ailenizle ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz.