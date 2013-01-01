Evinizi kış havasına sokmak için birkaç küçük dokunuşa ihtiyacınız olabilir.

Harvey Nichols lüks home markalarıyla 2016 -2017 Sonbahar/Kış sezonunda öne çıkıyor. Tasarımların ayrılmaz parçası Anadolu motiflerini modern bir çizgiyle buluşturan Hiref, cam, oyma, bakır, çini gibi farklı alanlardaki en iyi ustalarla çalışıyor. Anadolu ve Osmanlı kültür ve el sanatlarını çağdaş formlarla tasarlayan Hiref kültürümüzü yeniden tasarlıyor.

Türkiye’de ilk defa Harvey Nichols’ta satışa sunulan mimar Kelly Wearstler imzalı modern, ikonik dekoratif ürünlerin yanı sıra Glasshütte, Michael Aram, Missoni, Victorian Candles, Voluspa ile evinizde zarif ve elegan bir hava yaratabilirsiniz.