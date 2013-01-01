Evinize yılbaşı ruhunu taşımak için alışverişinizi şimdiden yapın.

Yılbaşı şıklığını evlerine taşımak isteyenler, bonprix.com.tr’nin ilham verici ürünleri ile yaratıcılıklarını konuşturuyor! Nevresim takımlarından sandalye kılıflarına, rüzgar engelleyicilerden ışıklı dekorlara kadar birbirinden orijinal tasarımlar, sadece yılbaşı haftası değil, uzun bir süre evleri süsleyecek.

Fark yaratan tasarımlarla en renkli evler

Çam ağacı, parıltılı toplar, renkli kozalaklar; hepsi de yılbaşı süslemelerinin vazgeçilmezi. Peki bu yıl biraz değişiklik yapmaya ve sadece yılbaşı haftasında değil, uzun süre evinize çok farklı bir hava katacak aksesuarlara ne dersiniz? Fark yaratan tasarımları ile yaşam alanlarının enerjisini yükselten bonprix.com.tr evlerimizin her noktasına yılbaşı şıklığını taşıyor. Kardan adamdan Noel Baba’ya, geyik figüründen sevimli cücelere kadar birbirinden orijinal tasarımlar, nevresim, battaniye ve dekoratif ürünlerde hayat buluyor.