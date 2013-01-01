Evinizi daha çok seveceksiniz

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Evini seven ve yaşam alanlarında farklılık arayanların yeni adresi "I Love Home".

Mango ağacından yapılmış el yapımı bir vazo ya da evinizde fark yaratacak tasarım bir puf… Yaşam alanlarınıza renk ve zarafet taşıyacak birbirinden şık ürünler, Nişantaşı’nın yeni harikalar diyarı “I Love Home”da sizi bekliyor…



Evini seven ve yaşam alanlarında biraz farklı bir dokunuşa ihtiyaç duyan herkes için artık çok özel bir marka var: I Love Home… Başta İspanya, İtalya, Tayland ve Hindistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarından gelen seçme ürünlerin olduğu mağazada, size kendinizi iyi hissettirecek pek çok seçenek bulunuyor...



Hayatınızı kolaylaştıracak parçalar ya da endüstriyel tasarım ürünler; hepsi I Love Home’un çatısı altında sizlerle buluşuyor… Üstelik mağazanın son derece şık paket sunumları sayesinde, buradan aldığınız en küçük ürün bile, sevdikleriniz için gözalıcı bir hediyeye dönüşüyor.



Mobilya, aksesuar, mutfak, banyo ve bahçe temalarında zengin alternatifler sunan I Love Home’da hayalinizdeki konseptleri yaratabilmeniz için size ilham verecek pek çok ayrıntı birarada… Mağazaya uğramaya vakit bulamayanlarsa, www.ilovehome.com.tr adresinden kolayca alışverişini yapıp, seçtiği ürünü evine sipariş verebilir…



Alışveriş yapmayı terapiye dönüştüren I Love Home, sizi de yepyeni keşifler için bekliyor…