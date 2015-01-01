Ranza tasarımı ilk olarak iki yatağı tek yataklık çerçevede sunması fikriyle tasarlansa da, bugünkü ranza tasarımları epeyce gelişmiş durumda. Yeni tasarımlar ve yeni ranza modelleri çağdaş çocuğun ve gencin bütün ihtiyaçlarını tek bir tasarımla karşılayamaya yönelik anahtar teslim yatak odası mobilyalarına doğru bir evrim geçirdi. Bu yazıda fonksiyonlarına göre en popüler 3 ranza tipini ele aldık ve hangi ranza modelleri hangi ailelere en uygun olur sorusuna yanıt aradık.

Çok uzun zamandır ranza modelleri çocukların her zaman ilk tercihi ve en popüler seçimi olmuştur. Genellikle pratik ve yerden tasarruf eden tasarımı ile ailelerin de sıklıkla tercih ettiği bir gerçektir



Oyun alanından çalışma alanına, teknolojik cihazların kullanılmasından arkadaşlarla takılma alanına kadar birçok fonksiyonu da kapsayan ranza modelleri piyasaya çıkmaya başladı. Bu yazımızda bu modellerden en popüler olanlara bir göz atacağız.





Ranza Modellerinde Önce Malzeme

Modellere geçmeden önce malzemelere bir göz atalım istedik. Ranza modeli veya tasarımı nasıl olursa olsun çoğunlukla metal veya tahta malzeme ile üretiliyor. Farklı materyaller de kullanılıyor elbette, ancak biz şimdilik popüler olanlarına değinmekle yetineceğiz. Evinizin tasarımından sağlamlığa kadar birçok farklı kritere göre malzeme seçebilirsiniz, o apayrı bir yazı konusu. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz, ranzayı dilediğiniz renklerde boyamak isterseniz, kendinize göre renk ve desen değişiklikleri yapmayı seviyorsanız, tahta seçimi sizin için metalden daha uygun olabilir.



Öte yandan dayanıklılık sizin için tasarımdan daha öncelikliyse dilediğiniz ranza modelini bu kez metal olarak satın alabilir/özel yaptırabilirsiniz.





Size En Uygun Ranza Modelleri Hangisi?

Piyasada sayısız ranza modelleri ve onlarca tasarım var. Oyun istasyonundan Barbie Kalesine, araba görünümünden çok sade ranza modellerine kadar. Ama genel olarak 3 farklı fonksiyon ile tasarımlar farklılaşıyor. Oyun, Çalışma, Ekstra Alan (bunu detaylı açıklayacağız)





Herşey onları böyle mutlu görmek için





Oyun İçin Hangi Ranza Modeli

Kaydıraklı ranza veya Montessori Ranza olarak da geçen bu ranza tipleri çocuklarınız için sadece yatak değil aynı zamanda bir oyun alanı da sağlaması için tasarlanmıştır. Bu ranza modelleri yatağın yanına konmuş kaydırak ile üst ranzadan yere kaymak gibi eğlenceli bir aktivite sunar. Montessori ranza modelleri ise üst yatağın tepesindeki çatı, küçük depolama ve kişiselleştirme alanları ile çocuklarınızın yataklarını kendilerine ait kişisel bir alan, kendi evleri hale getirmelerine olanak tanır. Çocuğunuza özellikle kendisine ait bir alan yaratmak ve yaratıcılığına fırsat tanımak istiyorsanız bu ranza modeli size göre olabilir.









Çalışma Masalı Ranza Modelleri

Bu tip ranza modelleri de genellikle tek çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir. Çocuğunuz biraz daha büyüdüğünde hem masası sandalyesi, aktivite alanı olsun, hem de yukarıda yatak olsun ve bunlar derli toplu bir şekilde ufak bir alana şık bir şekilde sığsın diyorsanız seçiminizi bu modelden yana yapabilirsiniz.

Bu modeller de tasarımcıya göre çok çeşitli olabilmekle beraber genel mantığı aynıdır. Üst üste iki yatak yerine altta bir masa, sandalye, çalışma alanı, laptop /tablet için elektrik soketleri ve küçük bir çekmece sistemi ile çocuğun çalışma ve aktivite ortamı sağlanırken, merdivenle çıkılan üst katta da yatak bulunur.





Çalışma masalı ranza





Ek Depolama Alanı Olarak Ranza

Ele alacağımız son ranza modeli de özellikle birçok eşyayı depolamak isteyen ailelere veya aynı anda 3 çocuğu keyifli ve rahat bir şekilde kısıtlı alanda yatırmaya çalışan ailelere yönelik çok uygun bir seçenek. Bu ranzalar 3 kişilik ranza veya yavru yataklı, modüler, gardroplu, çekmeceli, bazalı ranza gibi isimlerle satılmaktadır.



İsimlerden de anlaşılacağı üzere, kimisinin yatağının altındaki alan depolama için kullanılırken, kimisinde modüler çekilip açılabilen üçüncü bir yatak olarak kullanılabilir. Yeriniz dar ve eşyanız çoksa ya da 2 değil 3 çocuk aynı odada rahatça uyusun diyorsanız bu ranza modelleri sizin için en ideal modellerden biridir.



Sonuçta her ihtiyaca göre bir ranza modeli bulmak mümkün, hatta özel siparişle ihtiyacınıza göre yaptırmak da çok kolay. Çocuğunuz için en güvenli ve en keyifli ranzayı seçerken yardımcı olabildiğimizi umuyoruz. Kolay gelsin!





Gardroplu ranza modern aileler için hayat kurtarıcı olabilir



